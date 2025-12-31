Fünf Gutscheine zu gewinnen: Das Sportquiz des Jahres 2025

Haben Sie das Sportjahr im Altkreis Leonberg aufmerksam verfolgt? Oder kennen Sie sich sowieso bestens aus, was in der Welt des Sports geschieht? Überprüfen Sie Ihr Wissen mit unserem Rückblick-Sportquiz. Es gibt auch was zu gewinnen außer der Ehre, zwölf Richtige zu haben.

1) Die Leonbergerin Katja Hechel holte im Januar in der AK 50 bei der WM der Eisschwimmer in Molveno im Trentino vier Medaillen und stellte einen Weltrekord auf. Im Vorfeld gab es jedoch große Unzufriedenheit mit dem Veranstalter – die Sportler verlangten ... A – ... einen Shuttle-Service. Sie sollten im Linienbus zum Wettkampf fahren. R – ... Einzelzimmer im Hotel. Die Sportler sollten in Mehrbett-Zimmern untergebracht werden. T – ... eine mobile Sauna, um sich nach den Wettkämpfen aufwärmen zu können. V – ... kein Abspielen der Hymne bei der Siegerehrung, um Zeit zu sparen.

Keine Angst vor Eiswasser: Eisschwimmerin Katja Hechel Foto: privat

2) Bei der Siegerehrung der Leonberger Stadtmeisterschaften im Springen im Rahmen des Pferdemarktes kommt es im Februar zu einem ungeplanten Vorfall bei der Siegerehrung im Reiterzentrum Tilgshäusle. Was war passiert? E – Da alle Pferde unruhig wurden, mussten sie die Halle verlassen und 15 Minuten später noch einmal einreiten. A – Ein Stromausfall legte alles lahm – ein anwesender Elektriker konnte schließlich helfen. U – OB Martin Cohn hatte Terminprobleme, daher musste die Siegerehrung verschoben werden. O – Die Siegerschleifen reichten nicht aus, da zu wenige beschafft worden waren.

Großer Springsport beim Kampf um die Leonberger Stadtmeisterschaften Foto: Simon Granville

3) Im Fußball-Spiel gegen die SF Dorfmerkingen verletzte sich Tom Kaczmarek vom TSV Heimerdingen im März schwer – welche Verletzung zog sich der Torhüter zu? G – Er knickte in einem Eins-gegen-eins-Duell um und riss sich Bänder im Fußgelenk. R – Ein Gegenspieler trat ihm bei einem Getümmel nach einem Eckball auf die Hand – Bruch sämtlicher Mittelhandknochen. P – Er blieb bei einem Hechtsprung mit zwei Fingern im Rasen hängen und brach sich das Handgelenk. K – Er prallte mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich eine Gehirnerschütterung zu.

Auf dem Posten: Torhüter Tom Kaczmarek vom TSV Heimerdingen Foto: Pressefoto Baumann

4) Im April gewinnt eine Spielerin des Golf-Bundesligisten GC Stuttgart Solitude aus Mönsheim ihren ersten internationalen Titel – die Scottish Girl’s Open Championship. Wie heißt das Talent der Damen-Mannschaft von Trainer Heiko Burkhard? T – Sophie Renner B – Frauke Neuhaus S – Helen Briem E – Nina Conzelmann

Erster internationaler Titel für die Golfspielerin vom GC Stuttgart Solitude Foto: DGV

5) Der ehemalige Boxer Wolfgang Wiedemann verstirbt im Mai mit 86 Jahren – der Leonberger war Faustkämpfer mit Leib und Seele, in seinen rund 350 Kämpfen wurde er mehrfacher Landesmeister sowie einmal Dritter bei den deutschen Meisterschaften. Als Trainer kam Wiedemann weit in der Welt herum. Er coachte auch in welchem Land? I – Australien Z – Burkina Faso E – Vatikan S – Mongolei

Wolfgang Wiedemann (re.) in Aktion Foto: privat

6) Der SV Leonberg/Eltingen feiert im Juni nach einem souveränen 5:1-Erfolg im vorletzten Saisonspiel über den SV Salamander Kornwestheim die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und die damit verbundene Rückkehr in die Landesliga. Die SV-Kicker erzielten in der Saison insgesamt 94 Treffer – wer aber war der erfolgreichste Torschütze des Aufsteigers? F – Marco Gritsch mit 25 Toren K – Patrik Hofmann mit 18 Toren L – Marco Seufert mit 17 Toren P – Ennio Ohmes mit 20 Toren

Der SV Leonberg/Eltingen feiert den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Foto: Andreas Gorr

7) Beim Leonberger Citylauf feierte Ralf Soffner seine Premiere als Chef-Organisator, sein langjähriger Vorgänger Eberhard Trinkner konnte so nach langer Zeit wieder einmal an der Veranstaltung teilnehmen. Auch unter Soffner blieb die Anziehungskraft des Laufes ungebrochen – insgesamt 1123 Sportler überquerten die Ziellinie. Damit wurde der Finisher-Rekord nur knapp verfehlt. Wie viele Läufer hatten zur neuen Bestmarke gefehlt? A – 2 S – 33 C – 9 P – 14

Fast ein Finisher-Rekord beim Leonberger Citylauf. Foto: Simon Granville

8) Zum Auftakt der Saison in der Fußball-Bezirksliga gibt es Aufregung im August um die Partie TSV Münchingen gegen TSV Merklingen. Das Spiel fällt aus, der TSV Münchingen erhält die drei Punkte samt der Wertung mit 3:0 am Grünen Tisch. Warum? L – Der TSV Merklingen wollte das Spiel wegen Personalmangels verlegen, Münchingen lehnte dies ab. O – Der TSV Merklingen wollte das Heimrecht tauschen, Münchingen aber nicht. T – Merklingen trat aus Protest nicht an, weil Münchingen sechs Ex-Merklinger entgegen einer Abmachung nominiert hatte. U – Die Spielberechtigung für acht Merklinger Kicker lag nicht vor.

Der TSV Merklingen (dunkle Trikots) war verärgert über den TSV Münchingen. Foto: Baumann/Julia Rahn

9) Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim wird im September Jahressieger der Aktion Bleib-Fair des Württembergischen Fußball-Verbandes. Welche Aktion brachte den Kreisliga-Kicker den Preis? W – Er schießt den Ball beim Elfmeter zur Eckfahne, da der Schiri den zu Unrecht gegebenen Strafstoß nicht zurücknimmt. H – Er gibt zu, dass er den Ball auf der eigenen Torlinie absichtlich mit der Hand gespielt hat – er sieht Rot, es gibt Elfmeter. A – Nach einem gegebenen Strafstoß erklärt er dem Schiri, dass er nicht gefoult wurde. M – Er spielt nicht weiter, da er im Abseits stand, der Schiri dies aber nicht erkannt hat.

Der Mönsheimer Spieler Noah Baumgärtner (li.) wird für seine Fairness geehrt. Foto: WFV

10) Im Oktober starten die Binder Blaubären des TSV Flacht in das Abenteuer Volleyball-Bundesliga. So ziemlich auf den letzten Drücker wurde die Georgierin Elizabeth „Lizzy“ Lobzhanidze verpflichtet. Bei welchem Verein spielte die 25-Jährige in der Saison davor? N – Bröndby VK Kopenhagen T – Nawaro Straubing E – V.O.C. Tibilisi K – 1. VC Wiesbaden

Lizzy Lobzhanidse stammt aus Georgien und ist schon in der Welt rumgekommen. Foto: Andreas Gorr

11) Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Zoran Stavreski übernimmt Rafet Oral im November die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen als Interimscoach. Was ist das Besondere daran? E – Sein Sohn Yannik ist Teil des Teams. O – Er hat selbst nie Handball gespielt. S – Er nimmt für sechs Wochen unbezahlten Urlaub. N – Er ist der Taufpate von SV-Spieler Roman Salathe.

Interimscoach bei den Handballern des SV Leonberg/Eltingen bis Anfang Dezember: Rafet Oral Foto: Andreas Gorr

12) Konstantin Katz spielte Football auf hohem Niveau bei ELF-Sieger Stuttgart Surge, als Ausgleich geht der Leonberger gerne aufs Handball-Feld – dabei zieht er sich im Dezember nach einem Foul des Gegenspielers im Trikot des SV Leonberg/Eltingen II einen Milzriss zu. Eine Not-OP rettet ihm das Leben. Der 30-Jährige will seine Sport-Karriere fortsetzen – welchen Football-Dress will sich Katz 2026 überstreifen? Z – Tirol Raiders aus der European League of Football G – Rhein Fire aus der American Football League Europe R – Pforzheim Wilddogs aus der German Football League T – Stuttgart Scorpions aus der Football-Regionalliga

Konstantin Katz nach dem Triumph von Stuttgart Surge im Finale der European League of Football. Foto: IMAGO/Zoonar

