Fünf Gutscheine zu gewinnen Das Sportquiz des Jahres 2025
Wir lassen die Geschehnisse des Sports im Altkreis noch mal Revue passieren und zwar in Form eines Ratespiels. Zu gewinnen gibt es fünf Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Euro.
Wir lassen die Geschehnisse des Sports im Altkreis noch mal Revue passieren und zwar in Form eines Ratespiels. Zu gewinnen gibt es fünf Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Euro.
Haben Sie das Sportjahr im Altkreis Leonberg aufmerksam verfolgt? Oder kennen Sie sich sowieso bestens aus, was in der Welt des Sports geschieht? Überprüfen Sie Ihr Wissen mit unserem Rückblick-Sportquiz. Es gibt auch was zu gewinnen außer der Ehre, zwölf Richtige zu haben.