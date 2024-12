WHO wartet immer noch auf Daten aus China

Fachleute gehen davon aus, dass Covid-19 von Tieren ausging. Doch der genaue Ursprung und Verbreitungsweg sind ungeklärt. Die WHO wirft Peking mangelhafte Kooperation vor.

jbr/dpa 30.12.2024 - 20:58 Uhr

Ende 2019 erfuhr die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals von Fällen einer Lungenkrankheit im zentralchinesischen Wuhan. Fünf Jahre später wartet die UN-Organisation noch immer auf die volle Kooperation Chinas, um den Ursprung der Corona-Pandemie zu klären. „Das ist moralisch und wissenschaftlich unerlässlich“, hieß es von der WHO in Genf.