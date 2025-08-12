Der Lebensmittelretter Harry Pfau hat aus einem alten Container eine soziale Anlaufstation gemacht. An diesem Mittwoch wird seine „Bude“ fünf Jahre alt.
Nie hätte er gedacht, dass er einmal sein würde, was er heute ist: stadt- und landesweit bekannter Lebensmittelretter und in Anerkennung dessen: Träger des Verdienstordens des Landes, der höchsten Auszeichnung, die Baden-Württemberg zu vergeben hat. Nie hätte er sich ausgemalt, dass er zusammen mit einem Team von 50 Freiwilligen eine Bude, Harrys Bude, betreiben würde, die in fünf Jahren 15 000 Stunden ihrer Lebenszeit aufbringen würden, um in Stuttgart 300 000 Menschen mit 1000 Tonnen „geretteten Lebensmitteln“ zu versorgen. Kostenlos, ohne Bedürftigkeitsnachweis und Ansehen der Person. Und er hätte auch nicht vermutet, dass jetzt, zum fünfjährigen Bestehen seiner wenige Quadratmeter großen Bude, die einmal ein Container war, ein Flyer erscheinen würde, in dem all diese Zahlen aufgeführt sind und der sein stilisiertes Konterfei trägt – das von ihm, von Harry Pfau, hohe Stirn, weißer Vollbart, Augen, die ganz bei der Sache sind. Denn lange schien doch alles in eine ganze andere Richtung zu gehen. Ins Nichts . . .