Das Team der Lebensmittelretter und Foodsharer um die Bürgerstiftung hat Großes vor. Dazu zählt die Gründung einer gemeinnützigen GmbH, um mehr bewirken zu können.
14.08.2025 - 16:10 Uhr
Ein Fünf-Gänge-Menü ist an sich schon etwas Besonderes. Vor allem wenn es sich so liest, wie das Menü, das am Mittwochabend an zwei langen Tafeln im Hof des Delis Claus in der Tübinger Straße von Koch Julian Schaber und seinem Team serviert wurde: Entrée aus Pflaume, Karotte und Cranberry, ein Zucchini-Meerrettich-Süppchen, dann Blumenkohl und Zitrone an Sesamsaat, Serviettenknödeln und Pilzen und zum krönenden Abschluss ein Apfel-Sonnenblumenkern-Dessert.