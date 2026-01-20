Fünf Jahre Hospizdienst Gerlingen Die Berührungsängste mit dem Thema Tod waren anfangs groß
Der Hospizdienst begleitet Sterbende und ist zugleich Ansprechpartner für Angehörige. Das fünfjährige Bestehen wird mit einem Liederabend begangen.
Der Hospizdienst begleitet Sterbende und ist zugleich Ansprechpartner für Angehörige. Das fünfjährige Bestehen wird mit einem Liederabend begangen.
Was Georg Brenner widerfahren ist, ist einem Bürgermeister, ob amtierend oder ehemalig, eher fremd: die Bürger winkten ab, wenn er sie ansprach, auf sie zuging, sie versuchte, für das Thema zu interessieren. Georg Brenner nimmt im Nachhinein leicht, was ihm bei den Aktionen auf dem Marktplatz widerfuhr, wenn er gemeinsam mit anderen über die Hospizarbeit im Ort informieren wollte. Heute sei diese ablehnende Haltung deutlich geringer. Mehr noch: „Wir sind angekommen“, sagt Birgit Priemer.