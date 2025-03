Die Aufarbeitung der Pandemie ist wichtig. Ob das alle Wunden heilt, ist indessen fraglich, meint unsere Autorin Annika Grah.

Annika Grah 20.03.2025 - 15:28 Uhr

Vor fünf Jahren begann der Ausnahmezustand. Schulen waren über Wochen dicht, Geschäfte mit Publikumsverkehr wurden weitgehend geschlossen. Am 22. März 2020 traten weitreichende Kontaktbeschränkungen in Kraft. Alles unter dem Eindruck eines tödlichen Virus, dem zu diesem Zeitpunkt wenig entgegen zusetzen war. Im März 2020 gab es weder eine Impfung noch ausreichend physischen Schutz. In Kliniken mussten Ärzte und Pfleger teilweise ihre für den Einmalgebrauch gedachte Schutzkleidung mehrfach verwenden. Alle Welt nähte Masken aus Stoffresten – unvorstellbare Zustände für ein hoch entwickeltes Industrieland wie Deutschland.