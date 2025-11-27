Drei Tatorte, fünf Tote und ein Motiv, das Rätsel aufgibt: Die Ermittlungen der Polizei zur Gewalttat im Raum Reutlingen sind umfangreich. Ein Detail konnte inzwischen geklärt werden.
27.11.2025 - 14:18 Uhr
Nach der Gewalttat mit fünf Toten im Landkreis Reutlingen haben die Ermittler geklärt, wie der verdächtige Familienvater an die Tatwaffe gelangt ist. „Die mutmaßlich verwendete Schusswaffe war legal im Besitz des 63 Jahre alten Mannes“, sagte ein Polizeisprecher. Die Waffe sei ordnungsgemäß registriert gewesen.