Als fünftes Land weltweit plant Deutschland die Anschaffung hochpräziser Raketen aus Norwegen. Mit ihnen sollen künftig F-35-Kampfjets bestückt werden.

red/dpa 05.06.2025 - 11:08 Uhr

Deutschland will sich luftgestützte Marschflugkörper aus Norwegen beschaffen. Die deutschen Behörden hätten Pläne zum Erwerb der Raketen vom Typ Joint Strike Missile (JSM) angekündigt, teilte das norwegische Verteidigungsministerium in Oslo mit. Ein entsprechender Vertrag soll demnach voraussichtlich noch bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 unterzeichnet werden - der Bundestag hat das Vorhaben nach Angaben des Herstellers Kongsberg bereits am Mittwoch gebilligt. Der Auftragswert beträgt rund 6,5 Milliarden norwegische Kronen, also umgerechnet etwa 560 Millionen Euro.