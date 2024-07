Dass wirklich jeder Schüler wieder Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, ist das wichtigste Bildungsziel im Land. Das ist eine Herkulesaufgabe, denn die Leistungen vieler Schüler sind erschreckend, meint Bildungsexpertin Bärbel Krauß.

Bärbel Krauß 25.07.2024 - 13:37 Uhr

Lesen, schreiben, rechnen können muss jeder! Kein Mensch hätte sich noch zu Zeiten des ersten Pisa-Schocks um die Jahrtausendwende herum und schon gar nicht davor vorstellen können, dass diese Selbstverständlichkeit wieder zum ambitioniertesten Bildungsziel eines Industrielandes wie Baden-Württemberg werden würde. Und doch ist es so. Daran lässt die Leistungsbilanz der baden-württembergischen Schulen und der Bildungspolitik kurz vor dem Schuljahresende gar keine Zweifel. Die Vergleichsarbeiten, die in Baden-Württembergs Schulen regelmäßig geschrieben werden, liefern dafür viele Belege. Dass nahezu zwei Drittel der Fünftklässler die Grundrechenarten, die sie eigentlich in den ersten vier Schuljahren hätten lernen sollen, im gerade abgelaufenen Schuljahr nicht so sicher beherrscht haben, dass sie dem laufenden Unterricht in Mathe einfach so folgen konnten, ist dabei nur das grellste Schlaglicht auf die ganze Misere.