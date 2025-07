Anlässlich des Stadtjubiläums von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) findet am Samstag, 5. Juli, zugunsten der Diakoniestation eine große Kunstauktion statt.

Mehr als 80 wertvolle Kunstwerke werden am Samstag, 5. Juli, zugunsten der Stiftung für die Diakoniestation Bietigheim-Bissingen versteigert. Das teilt die Stiftung mit. Unter den Kunstwerken finden sich Grafiken und Ölgemälde von renommierten und international bekannten Künstlern wie Max Ackermann, Salvador Dali, Marc Chagall, Pablo Picasso und Otto Herbert Hajek. Daneben stehen Werke von Künstlern aus der Region, die weit über deren Grenzen hinaus Beachtung finden: unter anderem Simon Dittrich, Adam Lude Döring und Fritz Melis, Gustav Schönleber, Karlheinz Groß, Wolfgang Häberle oder auch Robert Würth.

OB Jürgen Kessing leitet die Auktion

Die Auktion wird von Oberbürgermeister Jürgen Kessing geleitet und beginnt um 14 Uhr im Kronenzentrum in der Bietigheimer Altstadt. Von 10 bis 13.30 Uhr besteht für alle Interessenten die Möglichkeit, die Kunstwerke vor der Versteigerung vor Ort zu besichtigen.

Die Auktion steht im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Bestehen der Stadt Bietigheim-Bissingen und soll die soziale Stadt stärken. „Die Stiftung für die Diakoniestation wirkt, damit Kranke und pflegebedürftige Menschen zuhause gut versorgt werden. Dass junge Familien in Stress-Situationen unterstützt werden, dass Menschen mit Einschränkungen bei den Arbeiten im Haushalt geholfen wird“, heißt es in der Mitteilung. Alle Bilder wurden der Stiftung für ihre soziale Arbeit überlassen.

Auktionskatalog ist einsehbar

Zu den Kunstwerken gibt es einen Auktionskatalog, in die Werke beschrieben und abgebildet sind. Diese Broschüre gibt es kostenlos in der Stadtinformation, der Städtischen Galerie und in der Stadtbibliothek sowie bei der Stiftung für die Diakoniestation. Ansehen kann man ihn sich auch auf www.stiftungdiakonie.de.

Die seit 20 Jahren aktive Stiftung möchte sicherstellen, dass die Arbeit der Diakoniestation ohne Abstriche in der Alten- und Krankenpflege, der Nachbarschaftshilfe und der Familienpflege fortgeführt werden kann. Weitere Angebote wie Hausnotruf, Schlüsselaufbewahrung, Treffen für pflegende Angehörige, besondere palliative Versorgung, ein Mittagstisch runden das Angebot der Diakoniestation ab. Zum Fortbestand soll auch diese Kunstauktion beitragen.