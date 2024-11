Kunstausstellungen, Konzerte und Co. sind immer teuer? Muss nicht sein. In Stuttgart gibt es einige Orte und Veranstaltungen, die man problemlos für wenig Geld besuchen kann.

Beim Wort Kultur kommen einem sofort teure Konzerte und Ballettauftritte in den Sinn. Dabei müssen Kunst und Kultur nicht immer teuer sein. Wir haben neun Orte und Events für euch gesammelt, an denen ihr Kultur genießen und gleichzeitig euren Geldbeutel schonen könnt.

HMDK Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Wer gerne klassische Musik hört, muss kein Geld für ein Symphonieorchester ausgeben. In der Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst, kurz HMDK, geben die Studierenden regelmäßig Konzerte – manchmal zum Studienabschluss, oft während des Semesters als Studienklasse. Egal ob Geige, Orgel, Trompete oder Klavier, in der Regel sind die Konzerte kostenlos. Auch ganze Konzertreihen veranstaltet die Hochschule – zum Beispiel die Klassikreihe „Aufs Podium!“ im Stuttgarter Rathaus. Alle Termine und Veranstaltungen findet ihr hier >>>

HMDK Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Urbanstr. 25, Stuttgart-Mitte

Theater Rampe

Das Theater Rampe im Stuttgarter Süden bietet so ziemlich alles, was man unter den Begriff „Kultur“ packen kann: Theateraufführungen, Konzerte, Tanz und andere Performances.

Das Schöne ist: Die Tickets der meisten Veranstaltungen sind gestaffelt über ein solidarisches Bezahlsystem erhältlich. Das heißt, ihr zahlt mit wenigen Ausnahmen nur das, was euer Geldbeutel in dem Moment hergibt. Tickets gibt’s in der Regel von sechs bis 30 Euro, nur entscheidet ihr eben selbst, wieviel ihr zahlt. Hier geht’s zur Programmübersicht inklusive Ticketverkauf >>>

Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd

Kunstverein Wagenhalle

Apropos Wagenhallen: Der Kunstverein Wagenhalle am Stuttgarter Nordbahnhof ist ebenfalls eine gute Adresse, wenn ihr Kultur zum günstigen Preis sucht. In der ehemaligen Produktionshalle am Nordbahnhof ist 2004 ein Kulturort entstanden, in der es seitdem Konzerte, Ausstellungen, Theater und andere Kunst zu sehen und zu hören gibt.

Die Preise variieren je nach Veranstaltung, bleiben aber zumeist unter zehn Euro. Oft zahlt ihr aber auch gar nichts, sondern könnt am Ende eine Spende dalassen. Weitere Infos und Tickets gibt’s hier >>>

Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord

Fitz – Theater animierter Formen

Figurentheater ist ein gutes Stichwort. Das Fitz hat nämlich ebenfalls ein solidarisches Bezahlsystem, ihr legt also auch dort nur so viel Geld hin, wie euer Portemonnaie gerade hergibt – mindestens allerdings fünf Euro. Im Fitz könnt ihr euch jedes Jahr um die 40 verschiedenen Produktionen anschauen. Veranstaltungen und Ticketverkauf hier >>>

Fitz, Eberhardstr. 61, Stuttgart-Mitte

Staatstheater Stuttgart: Schauspiel, Oper und Ballett

Auch bei den Staatstheatern Stuttgart kommt man als Studi, als Auszubildende:r oder FSJler:in unter 30 Jahren günstig an Kultur. Zu den Staatstheatern gehören das Stuttgarter Opernhaus, das Stuttgarter Ballett und das Schauspielhaus. Im Opernhaus bekommt ihr Karten für zehn Euro, im Schauspielhaus und an allen weiteren Spielstätten zahlt ihr sogar nur sieben Euro für den Eintritt. Das Programm und weitere Infos findet ihr hier >>>

Staatstheater Stuttgart, Oberer Schlossgarten 6, Stuttgart-Mitte

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Der Württembergische Kunstverein hat Dauerausstellungen zu wechselnden Themen und veranstaltet regelmäßig dazu Events. Noch bis 14. Januar widmet sich das Haus in „You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers“ programmatisch den Arten und Weisen, wie Menschen sich zu ihrem eigenen und den Körpern anderer verhalten. Der ermäßigte Eintritt zu den Ausstellungen liegt bei schmalen 3 Euro. Mehr Informationen gibt’s hier >>>

Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Schlossplatz 2, Stuttgart-Mitte

Citizen.Kane.Kollektiv

Kollektive aus der Stadt und Region sind ebenfalls ein super Ort, um günstig an Kunst und Kultur zu kommen. Das Citizen.Kane.Kollektiv zum Beispiel ist ein Stuttgarter Ensemble aus Künstler:innen, das vor allem Theaterproduktionen zu aktuellen Themen macht – aktuell zum Beispiel das Projekt „Weiße Elefanten“, welches das Bewusstsein für die Ursachen und Folgen autoritärer und totalitärer Regime auf das künstlerische Leben schärfen soll. Auch hier bezahlt ihr nach dem solidarischen System, die günstigsten Tickets bekommt ihr für fünf Euro. Weitere Infos zum Citizen.Kane.Kollektiv findet ihr hier und zum Projekt „Weiße Elefanten“ hier >>>

Weiße Elefanten, Kammertheater, Konrad-Adenauer-Str. 32, Stuttgart-Mitte, 29.+30.11 20.30 Uhr

Galao

Im Café Galao gibt es jeden Dienstag und Mittwoch Live-Konzerte aufstrebender und auch bereits etablierter Musiker:innen bei freiem Eintritt. Um eine Spende in den Hut, der rumgeht, wird aber gebeten. Bei gutem Wetter kann man auch draußen im Außenbereich sitzen und hört durch die große offene Fensterfront immer noch alles, was auf der Bühne passiert. Gemütlich! Zum Programm geht’s hier lang >>>

Galao, Tübinger Str. 90, Stuttgart-Süd

Feierabendkonzerte

Wer Bock auf Musik und Liedermacherei hat, dem können wir die Feierabendkonzerte vom Feierabendkollektiv empfehlen. Das Stuttgarter Veranstaltungsteam organisiert regelmäßig an wechselnden Orten Events mit aufstrebenden Artists. Zum Beispiel spielt am 13. Dezember die Berliner Punk-Band „Linda und die lange Leitung“ im Utopiakiosk, direkt im Züblin Parkhaus in Stuttgart-Mitte. Und das Beste ist: Für die Konzerte gibt es keinen Festpreis, ihr zahlt, was sie euch wert sind. Eine Empfehlung, in welche monetäre Richtung das gehen könnte, gibt es immer dazu. Mehr Infos gibt’s auf der Feierabendkollektiv-Webseite >>>

Feierabendkonzert mit Linda und die lange Leitung, Utopia-Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 13.12. 20.30 Uhr