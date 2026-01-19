Heute endet eine wichtige Frist für den Führerschein-Umtausch. Welche Scheckkarten-Führerscheine betroffen sind und was Sie beim Umtausch beachten müssen.
19.01.2026 - 09:08 Uhr
Heute endet eine wichtige Frist für Millionen von Führerscheininhabern in Deutschland. Wer zwischen 1999 und 2001 einen Scheckkarten-Führerschein erhalten hat, muss diesen bis spätestens heute umtauschen. Dies ist Teil der EU-weiten Umstellung auf einheitliche, fälschungssichere Führerscheine. Wer die Frist verpasst, riskiert ein Verwarnungsgeld, auch wenn die Fahrerlaubnis selbst weiterhin gültig bleibt.