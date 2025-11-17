Zwei junge Männer spielen dem weltberühmten Louvre einen Streich: In der Nähe der «Mona Lisa» hängen sie einfach ihr eigenes Bild an die Wand. Das könnte Konsequenzen haben.

dpa 17.11.2025 - 16:15 Uhr

Paris - Im Pariser Louvre haben zwei TikToker für wenige Minuten ein eigenes Bild an die Wand gehängt. Sie brachten es in der Nähe des weltberühmten Werks "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci an. Nach nicht einmal drei Minuten entdeckte das Museums-Personal das überzählige Bild und entfernte es, wie eine Louvre-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Schäden gab es demnach zwar nicht. Dennoch will der Louvre juristisch gegen die zwei Männer vorgehen, die das Museum nach ihrer Aktion zügig verlassen hatten.