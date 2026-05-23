Fünf Inseln, 2.242 Bewerbungen. Miriam Wiskemann aus Halle zählt zu den Gewinnern - und darf sich nun Inselverwalterin nennen. Was sie plant.
Halle/Stockholm - Sie ist rund 180 Meter lang, etwas mehr als 50 Meter breit, von Kormoranen besiedelt - und liegt an der Westküste von Schweden. Die kleine Insel Marsten wird nun ein Jahr lang von der Studentin Miriam Wiskemann aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt verwaltet. Wie die schwedische Tourismusagentur bekanntgab, ist die 27-Jährige eine der Gewinnerinnen der internationalen Kampagne "Your Swedish Island".