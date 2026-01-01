Abwechslungsreiche Ausflugstipps für den Jahresbeginn in Baden-Württemberg: Ob indoor oder draußen, aktiv oder gemütlich. Bei unseren Tipps ist für jeden Geschmack etwas dabei.
01.01.2026 - 16:00 Uhr
Neues Jahr, neue Ausflüge. Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen, die Ferien dauern noch an. Wie wäre es also noch mit einem winterlichen Ausflug, bei dem man die frische Luft, Natur und vielleicht auch Schnee genießen kann. Wir stellen vier abwechslungsreiche Ausflugstipps für Familien vor.