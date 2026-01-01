Abwechslungsreiche Ausflugstipps für den Jahresbeginn in Baden-Württemberg: Ob indoor oder draußen, aktiv oder gemütlich. Bei unseren Tipps ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neues Jahr, neue Ausflüge. Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen, die Ferien dauern noch an. Wie wäre es also noch mit einem winterlichen Ausflug, bei dem man die frische Luft, Natur und vielleicht auch Schnee genießen kann. Wir stellen vier abwechslungsreiche Ausflugstipps für Familien vor.

1. Bad Mergentheim im Lichterglanz Zahlreiche Lichtskulpturen in Bad Mergenheim. Foto: Bad Mergentheim Lichtskulpturen auf dem Gänsmarkt und dem Deutschordenplatz, Winter gastronomie, Shoppingnächte – all das in ein magisches Licht getaucht. Anlässlich der winterlichen Jahreszeit hat sich die historische Innenstadt Bad Mergentheim bis zum 28. März in ein einziges Lichtspektakel verwandelt und lässt Bad Mergentheim leuchten.

2. Die Geschichte der Modenschau im Vitra Museum

Von den Anfängen bis heute: Antworten darauf, wie die neueste Mode präsentiert wurde. Foto: Alamy Stock Photo

Vitra steht für Design. Kein Wunder also, dass das Vitra Museum in Weil am Rhein im Dreiländereck sich mit der Ausstellung »Catwalk: The Art of the Fashion Show« dem Phänomen Modenschau widmet. Die Veranstaltung beleuchtet die Geschichte und Entwicklung der Modenschau seit der Zeit um 1900 bis heute. Film- und Fotomaterial sowie Original-Kollektionsteile und Bühnenrequisiten dokumentieren 100 Jahre Laufsteggeschichte und zeigen, wie sich die einst intime Präsentation neuer Kleiderkollektionen zu einem Großereignis mit Licht- und Klangarchitektur entwickelte.

3. Ungewöhnlich nächtigen: Abenteuer Baumhaus

Gemütliche Baumhäuser in Rosenberg. Foto: Baumhaushotel Rosenberg

Die sieben urigen Baumhäuser mit insgesamt 29 Betten bleiben in Rosenberg auch im Winter geöffnet. Denn der Winter kann Abenteurern nichts anhaben und dank einer Heizung im Häuschen haben es alle Gäste schön warm. Die Baumhaus-Anlage befindet sich mitten in der Natur, was bedeutet: Alltag, Stress und Lärm bleiben draußen. Hier ist Erholung angesagt. Grillplatz, Terrasse und ein Frühstückskorb, der stilecht mit einem Seil hochgezogen wird, machen das Winterferienerlebnis zu einem echten Abenteuer.

4. Wintersport auf dem Feldberg

Wintersport auf dem Feldberg Foto: Feldbergbahn

Das Skigebiet Feldberg gehört zu den beliebtesten Skigebieten im Schwarzwald. Ob Anfängerpiste oder Weltcup-Niveau, hier finden alle Wintersport-Liebhaber das Richtige für sich. Und auch bei den Pisten kann man wählen, ob es die sonnige, actionreiche, gemütliche oder die drei Kilometer lange sein soll. Das Skigebiet ist täglich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher sollten allerdings den aktuellen Schneebericht beachten: Im Fall einer schlechten Schneelage stellt die Feldbergbahn auf Fußgängerbetrieb um. In diesem Fall ist auch ein Besuch des Feldbergturms möglich. Neben den traumhaften Ausblicken auf den südlichen Schwarzwald befindet sich dort auch ein liebevoll gestaltetes Museum, das die Geschichte des Schwarzwälder Schinkens beleuchtet.

