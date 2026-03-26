Für Groß und Klein: Sandmurmelbahnen eröffnen im Blühenden Barock

Unter dem Motto „Märchenhafter Blütenzauber“ zeigt das Blühende Barock in Ludwigsburg eine Welt voller Blüten, Fantasie und märchenhafter Momente. Frühblüher, kunstvolle Installationen und der Märchengarten laden dazu ein, den Frühling zu genießen. Am Wochenende, 28. und 29. März, wird es laut einer Ankündigung besonders lebendig: Mehrere Aktionen machen den Schlossgarten für Familien zur Erlebniswelt.

Im Nordgarten verwandeln sich die Sandskulpturen vor den Augen der Besucher in Hingucker. Mit Geschick und Kreativität erhalten die Figuren ihren finalen Anstrich. Zu beobachten ist das täglich ab 9 Uhr. Wer selbst kreativ werden möchte, kann von 11 bis 16 Uhr beim Ostereierbemalen bei der Cafeteria am Rosengarten Kunstwerke erschaffen.

Die Bahn befindet sich noch im Aufbau. Foto: Alisa Käfer

Für Spiel und Bewegung sorgen zudem die neuen Sandmurmelbahnen im Ostgarten, die eröffnet werden. Ein neues Highlight, das Groß und Klein begeistern dürfte und ab dem Wochenende täglich erlebbar ist. Die Bahnen führen durch Sandfiguren und sind teilweise aus Sand gebaut – und werden in den kommenden ein, zwei Wochen dann noch erweitert.

Während der Osterferien können zudem bei einem Ostergewinnspiel Preise gewonnen werden. Im Märchenpark sind dabei Nester versteckt, die es zu finden gilt.