Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren weisen das höchste Risiko für invasive Meningokokken-Erkrankungen bestimmter Untergruppen auf. Nun gelten neue Empfehlungen mit Blick aufs Impfen.
Berlin - Eine Impfung gegen Meningokokken wird ab sofort für Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren empfohlen. Ein entsprechender Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist am Mittwoch in Kraft getreten. Der Beschluss beruht auf einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die bereits im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde.