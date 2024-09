Die Klimakrise spitzt sich zu, gleichzeitig werden Migrations- und Asylrechte verschärft. Mit diesen beiden Themen im Fokus ruft „Fridays for Future“ noch diese Woche zu einem weltweiten Streik auf. Auch in Stuttgart wird sich die Bewegung versammeln.

Laureta Nrecaj 17.09.2024 - 13:51 Uhr

Die Bewegung „Fridays for Future“ ruft die Menschen zu einem Globalen Klimastreik am Freitag, 20. September, auf. Auch in Stuttgart wird es eine Versammlung ab 14 Uhr im Willi-Bleicher-Saal im Stuttgarter Gewerkschaftshaus geben.