Hitze, Musik, Politik: Tausende feiern Pride-Parade in Rom

Es ist bunt, politisch und ziemlich heiß am Samstag in Rom. Rund um die bekannten Sehenswürdigkeiten feierte die LGBTQI+-Community in der italienischen Hauptstadt den Pride.

dpa 15.06.2025 - 12:20 Uhr

Rom - Tausende Menschen sind zur Pride-Parade in die Straßen der italienischen Hauptstadt geströmt - mitten in der ersten großen Hitzewelle des Sommers, die voraussichtlich bis kommende Woche andauern soll. Nach Angaben der örtlichen Polizei zogen am Samstag rund 30.000 Menschen durch die Straßen, die Veranstaltung verlief friedlich.