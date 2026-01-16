Die Zeiten sind rau, die Gesellschaft scheint zunehmend zerklüftet. Die Initiative kulturelle Integration will dagegen ein Zeichen setzen - und findet viele Partner.
16.01.2026 - 13:01 Uhr
Respekt, Toleranz, Demokratie: Ein Bündnis aus Politik, Medien, Kirchen, Kunst und Verbänden plant für den 21. Mai einen Aktionstag „Zusammenhalt in Vielfalt“. Dahinter steht die Initiative kulturelle Integration. Angekündigt sind Konzerte, Schauspiel, Lesungen und Diskussionen zwischen Herne und Prenzlau. Der Termin fällt zusammen mit dem jährlichen Unesco-Welttag der kulturellen Vielfalt.