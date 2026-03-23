Für Schatten und mehr Grün 42 000 Euro für drei Bäume vor dem Leonberger Rathaus?
Der Rathausvorplatz in Leonberg ist kahl. Das soll sich jetzt ändern. Doch einfach so Bäume zu pflanzen, ist unmöglich. Eine Alternative gibt es jedoch.
Der Rathausvorplatz in Leonberg ist kahl. Das soll sich jetzt ändern. Doch einfach so Bäume zu pflanzen, ist unmöglich. Eine Alternative gibt es jedoch.
Seit das neue Rathaus fertig ist, sind sich Leonbergerinnen und Leonberger einig: So ein paar Bäume auf dem ziemlich kahlen Rathausvorplatz wären schon irgendwie nett. Und da eine Stadtverwaltung ja bekanntlich im Dienste der Bürgerinnen und Bürger steht, wurden diese Wünsche und Gedanken nun offenbar erhört. Nur ist das Ganze nicht so einfach, wie viele vielleicht vermuten.