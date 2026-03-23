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  6. 42 000 Euro für drei Bäume vor dem Leonberger Rathaus?

Für Schatten und mehr Grün 42 000 Euro für drei Bäume vor dem Leonberger Rathaus?

Für Schatten und mehr Grün: 42 000 Euro für drei Bäume vor dem Leonberger Rathaus?
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Im Sommer wird’s hier ganz schön heiß – doch das Grün und damit der Schatten sollen kommen. Foto: Simon Granville

Der Rathausvorplatz in Leonberg ist kahl. Das soll sich jetzt ändern. Doch einfach so Bäume zu pflanzen, ist unmöglich. Eine Alternative gibt es jedoch.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Seit das neue Rathaus fertig ist, sind sich Leonbergerinnen und Leonberger einig: So ein paar Bäume auf dem ziemlich kahlen Rathausvorplatz wären schon irgendwie nett. Und da eine Stadtverwaltung ja bekanntlich im Dienste der Bürgerinnen und Bürger steht, wurden diese Wünsche und Gedanken nun offenbar erhört. Nur ist das Ganze nicht so einfach, wie viele vielleicht vermuten.

 

Das Positive vorneweg: Das Grün und damit der Schatten sollen kommen. Die Verwaltung hat ein Konzept entwickelt, das „großformatige Baumkübel mit etablierten Bäumen“ vorsieht. Der Vorschlag zur Aufwertung des Rathausvorplatzes umfasst drei konische Baumkübel, etwa zwei mal zwei mal knapp einen Meter groß. Sie können mit Kleinbäumen und Großsträuchern bepflanzt werden, die eine Höhe von etwa drei bis fünf Metern haben können.

Das Problem liegt nicht auf, sondern unter dem Rathausvorplatz

Nun könnte sich der außenstehende Betrachter vielleicht fragen, weshalb man nicht einen Teil der Versiegelung entfernt und die Bäume gleich ganz klassisch einpflanzt? Die Antwort darauf gab Baubürgermeister Klaus Brenner im Planungsausschuss: „Der Untergrund dort ist voll mit Leitungen.“ Es gebe kaum Platz für die Hülse für einen Weihnachtsbaum.

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Grundsätzlich sind die Kübel also für viele eine gute Idee. Sie sollen zwischen den Sitzelementen vor dem Rathaus aufgestellt werden und dort für Schatten sorgen. Außerdem ist die Verwaltung sicher: „Die Gehölze werden das Mikroklima des Platzes verbessern.“

Nur sind die veranschlagten 42 000 Euro brutto für drei Exemplare, drei Bäume und knapp zehn Kubikmeter Erdmischung einigen Stadträtinnen und -räten viel zu teuer. Stephan Schwarz (Freie Wähler), im Gremium bekannt als ausgewiesener Sparfuchs, formulierte das zum Beispiel so: „Ich bitte eindringlichst: Der einzelne Kübel geht billiger.“ Jörg Langer, ebenfalls Freie Wähler, sagte: „Die Kosten sind abartig.“ Gleichzeitig regte er an, vielleicht die Möglichkeit einer Rasenfläche zu prüfen.

Kommen die Kübel vielleicht aus einer Nachbarkommune?

Aber zurück zu den Kübeln. Denn Langer legte auch gleich mit einem – vielleicht nur in Teilen ernst gemeinten – Vorschlag nach: „Rutesheim hat auch ein paar Baumkübel gekauft, die aber aus Kostengründen nicht aufgestellt. Vielleicht könnte man ja mit denen sprechen.“ Ob es in Kürze zu einer Leonberger Kübel-Anfrage an die Nachbarkommune kommen wird? Fraglich.

Blühender Baum neben dem Leonberger Rathaus: Bald soll auch direkt vor dem Gebäude mehr Grün zu finden sein Foto: Marius Venturini

Für viele sind die Bäume indes sehr willkommen, ob nun in Rutesheimer oder in selbst neu angeschafften Kübeln. Bernd Murschel (Grüne) betonte allerdings: „Sie sind vielleicht eine kleine Aufwertung des Platzes, aber es kann ja auch nur besser werden.“ Er kritisierte dann auch gleich die Treppe, die zur Unterführung unter der Eltinger Straße hinabführt. Ja, die sei kein Amphitheater, entgegnete Brenner. „Aber sie ist großzügig, hell und offen. Und ich mache doch keine Unterführung dicht.“

Und die Kübel? Die Beteiligten durften im Ausschuss vom Vorhaben Kenntnis nehmen – die Verwaltung wird sich in Kürze ans Werk machen.

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