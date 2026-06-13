Beim exklusiven „Forum Stadtentwicklung“ unserer Zeitung und der Kreissparkasse sprechen der Baubürgermeister Brenner und der Stadtplaner Schaller über die Zukunft urbaner Zentren.
Wer in diesen frühsommerlichen Tagen die Leonberger Bahnhofstraße hinuntergeht, ist vielleicht überrascht, was sich hier alles getan hat. Aus einer hässlichen Brache ist eine attraktive Freizeitfläche geworden: terrassenförmig angelegt, mit Spielgeräten und vielen Sitzgelegenheiten, um den Blick in Richtung Altstadt zu genießen. Auch die ehemalige Autobahntrasse, einst ein lautstarker Schnitt durch die Innenstadt, hat sich in einen grünen Naherholungsstreifen mit vielen Bewegungsstationen entwickelt. Erst unlängst wurde zur Begeisterung etlicher Jugendlicher ein Pumptrack eröffnet.