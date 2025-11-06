Vier Frauen, zwei Männer: Die Hall of Fame des deutschen Sports bekommt Zuwachs.
06.11.2025 - 12:26 Uhr
Frankfurt/Main - Angeführt vom ehemaligen Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm und Basketball-Star Dirk Nowitzki sind insgesamt sechs große Persönlichkeiten in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen worden. Neben Ex-Fußballstar Lahm und dem ehemaligen NBA-Champion Nowitzki sind Greta Blunck (Hockey), Kathrin Boron (Rudern), Britta Heidemann (Fechten) und Maria Riesch (Ski alpin) neu dabei. Die Aufnahmefeier ist für den 19. November in Frankfurt/Main geplant.