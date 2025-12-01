Vom Deck ihres Londoner Hausboots erklärte sie Deutschland die Briten und den Brexit. Ihr schillernder Stil brachte Farbe ins graue Westminster. Jetzt bricht ein großer ARD-Star auf zu neuen Ufern.
01.12.2025 - 09:00 Uhr
London - Fast zwei Jahrzehnte lang war sie eine der bekanntesten deutschen Stimmen an der Themse, hat den ARD-Zuschauern die Briten und den Brexit erklärt, schrullige Schlossherren auf Fuchsjagd interviewt und die historische Nachricht vom Tod der Queen überbracht. Ihre scharfen Beobachtungen mischte sie stets mit einer Prise Humor. Ihre Garderobe - so bunt und verspielt wie ein Korallenriff - brachte Farbe ins oft graue Westminster.