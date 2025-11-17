In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.

dpa 17.11.2025 - 13:37 Uhr

Cuxhaven - Im Hafen von Cuxhaven ist ein stark verwester Kadaver eines Zwergwals gefunden worden. Nach Angaben einer Sprecherin des Hafenbetreibers Niedersachsen Ports wurde das etwa 700 Kilogramm schwere verendete Tier am Montagmorgen von einer Spezialfirma entsorgt. Der tote Wal sei bereits am Freitagvormittag entdeckt und anschließend gesichert worden, damit er nicht abtreiben konnte.