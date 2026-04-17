Ein gefundenes Fläschchen aus Vaihingen an der Enz hat trotz Aufschrift niemals Polonium-210 enthalten. Das haben die Analysen ergeben. Wie es weitergeht, entscheidet nun die Polizei.
17.04.2026 - 08:43 Uhr
Das Fläschchen, das am Ostersonntag in einem Garten am Ortsrand von Vaihingen an der Enz gefunden wurde, enthielt zu keinem Zeitpunkt radioaktives Polonium-210. Das haben mehrere Messungen und Analysen des Inhalts des Behältnisses ergeben, wie das Umweltministerium des Landes nun bekannt gibt.