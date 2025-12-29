Wieder werden im Schwarzwald tote Tiere gefunden. Und wieder besteht die Möglichkeit, dass ein Wolf sie gerissen hat. Die Ermittlungen laufen.

kramer.sebastian 29.12.2025 - 18:08 Uhr

Nach dem Fund von zwei toten Schafen im Landkreis Freudenstadt prüfen Experten, ob ein Wolf sie getötet hat. „Ein Wolf als Verursacher kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden“, teilte das Umweltministerium mit. Die Schafe wurden in der Gemeinde Seewald entdeckt. Von den Tieren seien Proben genommen worden.