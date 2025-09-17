Nach dem Fund mehrerer toter Schafe aus Schluchsee wird untersucht, ob ein Wolf verantwortlich ist. Genetische Proben sollen Klarheit bringen.
17.09.2025 - 11:50 Uhr
In der Schwarzwaldgemeinde Schluchsee sind mehrere Schafe tot aufgefunden worden. Fünf Tiere seien verendet, drei weitere wegen schwerer Verletzungen getötet worden, teilte das Landesumweltministerium mit. Ein weiteres Schaf überlebte verletzt, zudem sind drei Tiere verschwunden. Ob ein Wolf für das Geschehen verantwortlich sei, werde nun geprüft. Das könne zunächst weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.