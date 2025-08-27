Monumentaler Fund bei Jerusalem: Archäologen haben den ältesten bekannten Damm Israels aufgespürt. Die antike Staumauer diente laut den Forschern einem doppelten Zweck.
27.08.2025 - 15:53 Uhr
Israelische Archäologen haben in der Davidstadt südlich der Jerusalemer Altstadt den bislang größten und ältesten bekannten Damm des biblischen Israel freigelegt. Die monumentale Staumauer stammt nach Mitteilung der israelischen Antikenbehörde aus dem späten 9. Jahrhundert v. Chr., etwa aus den Jahren 805 bis 795.