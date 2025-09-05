Brillen liegen zuhauf in den Regalen und Kisten des Fundbüros am Stuttgarter Flughafen. Die Mitarbeiter der Flughafenwache kümmern sich aber auch um ganz andere Fundsachen.
05.09.2025 - 19:00 Uhr
Ein blauer Koffer wird am Donnerstagmorgen ins Fundbüro des Flughafens gebracht – das zur Flughafenwache gehört. Die Polizei hat den Trolley zuvor überprüft. Filiz Alhan, Mitarbeiterin der Wache, zieht dennoch Schutzhandschuhe an, bevor sie den Koffer öffnet. Schließlich könnten spitze Gegenstände darin sein. Mehrere Herrenpullis und etwas Müll kommen zum Vorschein.