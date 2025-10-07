Herz im Bierzelt verloren und schwups ist der Ehering weg? Klarer Fall für das Wasen-Fundbüro. Die Mitarbeiterinnen helfen den Besuchern aus so manchem Schlamassel.
Während das Cannstatter Volksfest noch in vollem Gange ist, behalten zwei Frauen immer einen kühlen Kopf: Claudia Papaianni Marchese (47) und Michela Totro (24) im Fundbüro direkt bei der Wasenwache. Sei es am Telefon oder hinter den Kulissen. Es ist ständig was los. Denn wer verliert nicht schon mal was. Der eine verliert sein Herz an eine andere Frau und vermisst plötzlich seinen Ehering. „Das passiert jedes Mal“, weiß Marchese. „Wir wetten schon, wann es geschieht.“ Dieses Mal ist es gleich zu Beginn des Wasens passiert. Und das gleich zwei Mal. Und einen Ehering wiederzufinden, sei schwierig. Der lande eher mal unglücklicherweise unerkannt im Abfall durch die Müllabfuhr und Reinigungsdienste.