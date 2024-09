Im geplanten Gewerbegebiet Wolfsberg IV in Vaihingen werden Funde einer 5000 Jahre alten Siedlung geborgen.

Nicole Töppke 01.09.2024 - 10:33 Uhr

Auf dem Gewann Galgenfeld am südlichen Ortseingang von Vaihingen soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Im Vorfeld der Erschließung von Wolfsberg IV gilt es aber, zunächst das zu bergen, was an die Vorfahren in der Region erinnert.