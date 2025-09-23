Die Erinnerung an Fritz Bauer, den in Stuttgart geborenen großen Demokraten und Nazi-Jäger, lebt. Darauf deutet eine Dankeskarte hin, die ein Spaziergänger jetzt entdeckte.
23.09.2025 - 15:05 Uhr
Die Woche begann für Stefan Nägele trotz strömenden Regens mit einer schönen Überraschung. Beim Gassigehen mit seinem Hund in der Wiederholdstraße fiel sein Blick auf eine Karte, die zwischen Steinen steckte, direkt neben der Erinnerungsstele, die dort an den leidenschaftlichen Demokraten, Widerständler und früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968) erinnert.