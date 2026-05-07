Funkloch an der B464 bleibt Funkmast steht – aber Empfang gibt es noch lange keinen
Zwischen Böblingen und Holzgerlingen an der B464 ist – keine Verbindung. Zumindest nicht, wenn man mit dem Handy unterwegs ist. Endlich will Vodafone das ändern.
Zwischen Böblingen und Holzgerlingen an der B464 ist – keine Verbindung. Zumindest nicht, wenn man mit dem Handy unterwegs ist. Endlich will Vodafone das ändern.
Vodafone sagt dem Funkloch an der B464 zwischen Böblingen und Holzgerlingen nach eigenen Angaben den Kampf an. Gelingen soll das mit einem Zwei-Stufen-Plan, von dem inzwischen bereits Stufe zwei erreicht ist. Allzu schnell dürfte das aber nicht gehen.