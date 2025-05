Gutes Netz? Fehlanzeige, heißt es in vielen Gegenden oder entlang von Straßen. Im Digitalzeitalter hapert es beim Mobilfunk in der Region Stuttgart vielerorts noch immer. Die Freundin am Handy versteht man nicht so richtig. Bis ein Foto heruntergeladen ist, dauert es ewig. Das Video ruckelt auch. Es gibt immer noch solche sogenannten weißen Flecken, an denen Handynutzer keinen Empfang haben. Jetzt gibt es die Chance, die Lücken per Funkloch-App zu melden, damit es künftig besser werden kann.