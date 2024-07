In die Rettung von Tigern und Pandas wird besonders viel investiert. Zwei Forscher kommen zu dem Ergebnis: Es könnte für die Menschheit besser sein, andere Arten zu erhalten - etwa Geier.

dpa 18.07.2024 - 10:46 Uhr

Coventry/Chicago - Der Schutz der Geier kann auch zahlreiche Menschenleben retten. Zu diesem Schluss kommen zwei Umweltökonomen in einer Studie, die im Fachblatt "American Economic Review" erschienen ist. Sie schauten sich Sterbezahlen in Indien in den Jahren 2000 bis 2005 an und kommen zu dem Schluss: Als dort die Geier fast vollständig verschwanden, starben jährlich mehr als 100.000 Menschen zusätzlich.