Fußbal-Bezirksliga Der Fokus des FC Marbach liegt jetzt ganz auf der Liga
Nach dem Pokalaus findet der Trainer des FC Marbach auch positive Blickwinkel. Am Sonntag geht es gegen den TSV Phoenix Lomersheim in der Liga weiter.
Einige positive Aspekte hat die 0:3-Niederlage in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen den Kreisliga-A-Vertreter TSV Grünbühl immerhin für den FC Marbach. „Wir können uns jetzt zu 100 Prozent auf die Liga konzentrieren. Die wird schon schwer genug“, sagt der Trainer Steffen Leibold.