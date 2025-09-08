 
Der stille Ehrenmann der SpVgg Mönsheim

Fußball Aktion Bleib fair: Der stille Ehrenmann der SpVgg Mönsheim
1
Ehrenmann: Noah Baumgärtner erhält seine Preise sowie die Urkunde aus der Hand von DFB-Schiedsrichter Arno Blos. Foto: WFV

Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim ist Jahressieger der Bleib-Fair-Aktion. Trotz vieler Worte um seine Person bleibt der bescheidene 21-Jährige lieber Mann der Tat.

Manchmal sind faktische Verlierer moralische Gewinner. Bestes Beispiel Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim. Der Stürmer des Kreisligisten wurde von Internet-Usern zum Monatssieger Juni gewählt und zudem vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) zum Jahressieger der Aktion Bleib-Fair gekürt. Vergangene Woche wurde Noah Baumgärtner mit Preisen dafür belohnt.

 

Doch der Reihe nach. Die Geschichte beginnt am 1. Juni. Die SpVgg Mönsheim gastiert in der Kreisliga B bei Tabellenführer TSV Höfingen. In ihrem letzten Saisonspiel können die Mönsheimer Punktgleichheit mit dem Primus erzielen – da Höfingen aber noch ein weiteres Spiel zu spielen und zum Zeitpunkt des Duells ein um 13 Tore besseres Torverhältnis hat, ist der Meisterschaftszug für Mönsheim eigentlich abgefahren.

Die Preise für Noah Baumgärtner (2. v. re.) wurden von dem Bezirkspokalspiel der Spvgg Mönsheim gegen den TSV Höfingen übergeben. Foto: WFV

Trotzdem geht es um viel. Als Schiedsrichter Kevin Blank um die 30. Minute beim Stand von 0:0 auf den Punkt zeigt, klärt Noah Baumgärtner rasch auf, dass TSV-Torwart Yannic Engelke ihn nicht gefoult, sondern zuerst den Ball gespielt hat. Der Schiri nimmt den Strafstoß zurück, Mönsheim verliert 0:2. Eine Woche später kürt sich der TSV Höfingen mit einem 7:2 beim 1. FC Sportfreunde Münklingen zum Meister und Aufsteiger. In der Aufstiegsrelegation scheitert Mönsheim trotz eines Tores von Baumgärtner mit 2:3 am KSV Renningen und muss sich weiterhin in der Kreisliga B tummeln.

Doch die Aktion des Stürmers wirkte nach, nachdem Schiedsrichter Blank dessen Tat für die Auszeichnung in der Aktion Bleib- Fair vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem WFV vorgeschlagen hatte. Erst wurde der 21-Jährige zum Monatssieger gewählt, zudem war die Jury derartig beeindruckt, dass sie den torgefährlichen Offensivspieler zum Jahressieger erhob.

