Fußball Aktion Bleib fair: Der stille Ehrenmann der SpVgg Mönsheim

Manchmal sind faktische Verlierer moralische Gewinner. Bestes Beispiel Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim. Der Stürmer des Kreisligisten wurde von Internet-Usern zum Monatssieger Juni gewählt und zudem vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) zum Jahressieger der Aktion Bleib-Fair gekürt. Vergangene Woche wurde Noah Baumgärtner mit Preisen dafür belohnt.

Doch der Reihe nach. Die Geschichte beginnt am 1. Juni. Die SpVgg Mönsheim gastiert in der Kreisliga B bei Tabellenführer TSV Höfingen. In ihrem letzten Saisonspiel können die Mönsheimer Punktgleichheit mit dem Primus erzielen – da Höfingen aber noch ein weiteres Spiel zu spielen und zum Zeitpunkt des Duells ein um 13 Tore besseres Torverhältnis hat, ist der Meisterschaftszug für Mönsheim eigentlich abgefahren.

Die Preise für Noah Baumgärtner (2. v. re.) wurden von dem Bezirkspokalspiel der Spvgg Mönsheim gegen den TSV Höfingen übergeben. Foto: WFV

Trotzdem geht es um viel. Als Schiedsrichter Kevin Blank um die 30. Minute beim Stand von 0:0 auf den Punkt zeigt, klärt Noah Baumgärtner rasch auf, dass TSV-Torwart Yannic Engelke ihn nicht gefoult, sondern zuerst den Ball gespielt hat. Der Schiri nimmt den Strafstoß zurück, Mönsheim verliert 0:2. Eine Woche später kürt sich der TSV Höfingen mit einem 7:2 beim 1. FC Sportfreunde Münklingen zum Meister und Aufsteiger. In der Aufstiegsrelegation scheitert Mönsheim trotz eines Tores von Baumgärtner mit 2:3 am KSV Renningen und muss sich weiterhin in der Kreisliga B tummeln.

Doch die Aktion des Stürmers wirkte nach, nachdem Schiedsrichter Blank dessen Tat für die Auszeichnung in der Aktion Bleib- Fair vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem WFV vorgeschlagen hatte. Erst wurde der 21-Jährige zum Monatssieger gewählt, zudem war die Jury derartig beeindruckt, dass sie den torgefährlichen Offensivspieler zum Jahressieger erhob.

Vor dem Spiel der SpVgg in der ersten Runde des Bezirkspokals wurde die Auszeichnung von WFV-Mitarbeiter Arne Bauer und DFB-Schiedsrichter Arno Blos (355 Einsätze als Assistent in der Bundesliga und in der Zweiten Liga) überreicht. Neben einer Urkunde durfte sich Baumgärtner über einen Rucksack mit weiteren Kleinigkeiten freuen, die größten Geschenke kamen jedoch in Form zweier Gutscheine. Als Monatsgewinner erhält der Mönsheimer freien Eintritt zu einem Fußballspiel nach Wahl im WFV-Verbandsgebiet, für den Jahressieg gibt es ein Ticket für ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft.

„Wir wollen die Botschaft senden, dass Fair-Play sich immer lohnt. Solche Leute wie dich brauchen wir“, sagte Schiedsrichter Blos vor dem Spiel zum Jahressieger und betonte: „Als Sportler will man immer gewinnen und dementsprechend macht es diese Ehrung noch wertvoller, wenn man in einem Meisterschaftsspiel die Größe hat, dem Sport das zu geben, was er verdient.“ Auch Arne Bauer pflichtete bei: „In so einem Spiel ist das keine Selbstverständlichkeit.“

Stets torgefährlich: Noah Baumgärtner (in Blau) im Relegationsspiel um den Aufstieg gegen KSV Renningen. Foto: Andreas Gorr

Dem jungen Spieler attestiert Bauer „Vorbildcharakter“, der Gewinner selbst wollte sich nicht zu der Auszeichnung äußern, wie sein Trainer Pascal Amann erklärte: „Er ist ein junger Spieler und stellt sich nicht gerne in den Vordergrund.“ Verdient habe er die Auszeichnung dennoch, laut Amann seien vielfach ähnliche Situationen vorgefallen, in denen Baumgärtner auf einen ungerechten Vorteil im Spiel verzichtet hatte.

Aufgrund seiner ehrlichen Art und seines Einsatzes in Spiel und Training genieße der Spieler im Team ein hohes Ansehen. Baumgärtner selbst ließ an diesem Abend lieber Taten sprechen, nach 25 Toren aus 26 Spielen in der Vorsaison netzte er in der ersten Pokalrunde wieder für die SpVgg Mönsheim. Am Ende konnte er jedoch die Niederlage und das Ausscheiden nicht verhindern. Erneut unterlag die SpVgg Mönsheim dem TSV Höfingen – dieses Mal mit 1:2.