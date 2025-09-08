Fußball Aktion Bleib fair Der stille Ehrenmann der SpVgg Mönsheim
Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim ist Jahressieger der Bleib-Fair-Aktion. Trotz vieler Worte um seine Person bleibt der bescheidene 21-Jährige lieber Mann der Tat.
Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim ist Jahressieger der Bleib-Fair-Aktion. Trotz vieler Worte um seine Person bleibt der bescheidene 21-Jährige lieber Mann der Tat.
Manchmal sind faktische Verlierer moralische Gewinner. Bestes Beispiel Noah Baumgärtner von der SpVgg Mönsheim. Der Stürmer des Kreisligisten wurde von Internet-Usern zum Monatssieger Juni gewählt und zudem vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) zum Jahressieger der Aktion Bleib-Fair gekürt. Vergangene Woche wurde Noah Baumgärtner mit Preisen dafür belohnt.