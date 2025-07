Ein Elfmeter-Geschenk annehmen? Nicht für Noah Baumgärtner! Der Stürmer von B-Kreisligist Spvgg Mönsheim ist für die Aktion „Bleib fair“ nominiert worden.

Jürgen Kemmner 06.07.2025 - 13:22 Uhr

In den letzten Saisonspielen ist viel Druck im Kessel der Amateur-Kicker – für einige Clubs geht es noch um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. So auch in der Kreisliga B 5 am vorletzten Spieltag, als der TSV Höfingen die Spvgg Mönsheim empfing.