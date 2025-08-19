Fußball: ASV Botnang Kameradschaft, harte Arbeit und ein Friseur
Der Aufsteiger vertraut auch in der Fußball-Bezirksliga auf seine Tugenden und peilt einen einstelligen Tabellenplatz an.
Der Aufsteiger vertraut auch in der Fußball-Bezirksliga auf seine Tugenden und peilt einen einstelligen Tabellenplatz an.
Na also, geht doch. Nach vielen Jahren des „Vizekusen-Daseins“ sind dem ASV Botnang in der vergangenen Runde doch der Titelgewinn und der Sprung in die Bezirksliga gelungen – endlich. Dort war der Club letztmals vor 15 Jahren. Einst ein Stammgast in Stuttgarts höchster Liga, strebt die Mannschaft um den Trainer Alexander Schweizer selbiges wieder an. Und zwar mit den Tugenden, die zuletzt meisterschaftsbringend waren. Allem voran Teamgeist und Zusammenhalt.