Hinter Marc-André ter Stegen liegen sportlich schwierige Monate. Weil der deutsche Torhüter beim FC Barcelona keine Perspektive mehr hat, zieht es ihn nun wohl in die Niederlande.

dpa 25.06.2026 - 17:23 Uhr

Barcelona - Marc-André ter Stegen steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam. Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, soll der Torhüter von Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona für eine Saison an Ajax verliehen werden. Unter Barça-Trainer Hansi Flick hat der 34 Jahre alte Ex-Gladbacher keine Perspektive mehr auf einen Stammplatz.