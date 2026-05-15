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  6. B-Junioren der SpVgg Holzgerlingen holen den Bezirkspokal

Fußball Bezirk Stuttgart/Böblingen B-Junioren der SpVgg Holzgerlingen holen den Bezirkspokal

Fußball Bezirk Stuttgart/Böblingen: B-Junioren der SpVgg Holzgerlingen holen den Bezirkspokal
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Riesenjubel bei den Holzgerlinger B-Junioren. Foto: WFV-Bezirk Stuttgart/Böblingen

An Christi Himmelfahrt wurden alle Finals im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen ausgetragen. Die SpVgg Holzgerlingen jubelte bei den U17-Junioren.

Riesenjubel bei den Holzgerlinger B-Junioren: Im Endspiel um den U17-Bezirkspokal schlug die SpVgg die Mannschaft von Germania Degerloch mit 4:3 (0:0). In einer wilden zweiten Halbzeit drehte das Team des Trainer-Duos Julian Lutsch und Enis Ceman einen 0:2-Rückstand in einen Sieg. Für die Holzgerlinger trafen Max Julian Pflieger (3) und Jason Loyal.

 

An Christi Himmelfahrt fanden die Pokalfinals des Bezirks Stuttgart-Böblingen in Bernhausen statt. Als erstes waren die C-Junioren dran. Hier mussten die Jungs des VfL Sindelfingen eine 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Cannstatt hinnehmen. Bei den A-Junioren gewann der FV Germania Degerloch gegen den TSV Bernhausen durch ein Strafstoßtor mit 1:0.

Buhrufe für Bezirkspokalsieger TSV Weilimdorf II

Die Finals der Erwachsenen fanden ohne Beteiligung von Mannschaften aus dem Kreis Böblingen statt. Bei den Frauen siegte der VfB Obertürkheim gegen die Sportvg Feuerbach mit 5:2 nach Elfmeterschießen.

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Bei den Männern gab es eine Duell unter A-Ligisten. Der TSV Weilimdorf II ließ hier dem SV Sillenbuch (der im Halbfinale den VfL Herrenberg ausgeschaltet hatte) keine Chance und gewann 6:1 (2:1). Allerdings erntete der TSV viele Buhrufe, weil er insgesamt zehn Spieler aus dem Verbandsliga-Kader seiner ersten Mannschaft einsetzte – regelkonform, aber dennoch kritikwürdig.

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