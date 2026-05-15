Fußball Bezirk Stuttgart/Böblingen B-Junioren der SpVgg Holzgerlingen holen den Bezirkspokal
An Christi Himmelfahrt wurden alle Finals im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen ausgetragen. Die SpVgg Holzgerlingen jubelte bei den U17-Junioren.
An Christi Himmelfahrt wurden alle Finals im Fußball-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen ausgetragen. Die SpVgg Holzgerlingen jubelte bei den U17-Junioren.
Riesenjubel bei den Holzgerlinger B-Junioren: Im Endspiel um den U17-Bezirkspokal schlug die SpVgg die Mannschaft von Germania Degerloch mit 4:3 (0:0). In einer wilden zweiten Halbzeit drehte das Team des Trainer-Duos Julian Lutsch und Enis Ceman einen 0:2-Rückstand in einen Sieg. Für die Holzgerlinger trafen Max Julian Pflieger (3) und Jason Loyal.