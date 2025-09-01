Drei herausragende Doppeltorschützen, ein Abwehrchef, der wegen Zuschauerbeleidigung die rote Karte sieht, und ein erster Tabellenführer TSV Musberg – mit diesen Schlagworten hat sich die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen nach zwölf Wochen Sommerpause im Punktspielbetrieb zurückgemeldet. Für die acht Stuttgart/Filder-Mannschaften der Staffel wurde es ein durchwachsener Start, feierten doch nur zwei von ihnen Auftaktsiege: außer den Musbergern nur noch die Spvgg Cannstatt, womit beide ihren neuen Trainern einen guten Einstieg bescherten. Ein drittes Team kam als gefühlter Gewinner hinzu: Dem SV Vaihingen gelang eine furiose Aufholjagd.