Fußball-Bezirksliga: 8. Spieltag Mit dem Derbysieg aufs Krautfest
Im vorgezogenen Spiel der Bezirksliga hat am Donnerstagabend der TV Echterdingen II den TSV Musberg besiegt. Zwei Szenen sorgten für eine hitzige Schlussphase.
Das Wochenende kann kommen für den TV Echterdingen II. Das Team feierte im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen beim Lokalrivalen TSV Musberg einen 2:1-Sieg und blickt voller Vorfreude auf das bevorstehende Krautfest. „Mit so einem Sieg im Derby macht es natürlich noch mehr Spaß, in der Bude zu stehen“, sagt Trainer Martin Kittelberger gut gelaunt. Dieser zweite Sieg in Folge verdeutlicht auch: Das Team hat sich ganz offensichtlich vom desaströsen 2:8 gegen den TSV Jahn Büsnau vor zweieinhalb Wochen erholt. „Das muss man natürlich erstmal schaffen, nach so einer Klatsche zwei Spiele zu gewinnen“, konstatiert der Coach, unterstreicht aber auch: „Das war nicht lange in den Köpfen der Jungs.“