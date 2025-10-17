Das Wochenende kann kommen für den TV Echterdingen II. Das Team feierte im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen beim Lokalrivalen TSV Musberg einen 2:1-Sieg und blickt voller Vorfreude auf das bevorstehende Krautfest. „Mit so einem Sieg im Derby macht es natürlich noch mehr Spaß, in der Bude zu stehen“, sagt Trainer Martin Kittelberger gut gelaunt. Dieser zweite Sieg in Folge verdeutlicht auch: Das Team hat sich ganz offensichtlich vom desaströsen 2:8 gegen den TSV Jahn Büsnau vor zweieinhalb Wochen erholt. „Das muss man natürlich erstmal schaffen, nach so einer Klatsche zwei Spiele zu gewinnen“, konstatiert der Coach, unterstreicht aber auch: „Das war nicht lange in den Köpfen der Jungs.“

Die Partie gegen Musberg hielt indes, was sie versprach. „Es war ein enges Spiel, ein Derby in dem es am Ende nochmal hitzig wurde. Insgesamt aber ein verdienter Sieg für uns“, ist sich Kittelberger sicher. Verlassen konnte er sich einmal mehr auf Flon Ajvazi, der in seinem sechsten Spiel für die zweite Echterdinger Garde sein siebtes Tor markierte.

Jener Siegtreffer erzürnte die Musberger Gemüter und sorgte für die erwähnte, hektische Schlussphase. „Das Tor entstand nach einer klaren Abseitsposition“, ärgert sich Heimcoach Christopher Eisenhardt. „Gleichzeitig wurde unser Ausgleich in der 88. Minute fälschlicherweise wegen Abseits abgepfiffen.“ Unterm Strich sah er eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, die sich einen Punkt verdient hätte.

Eine Hiobsbotschaft ereilte die Seinen derweil bereits nach acht Minuten. Dennis Zschorsch, der sich in der vergangenen Saison eigentlich schon vom Verein verabschiedet hatte und zuletzt als Aushilfsspieler zu sporadischen Einsätzen kam, zog sich einen Kreuzbandriss zu. „Das ist wirklich bitter für ihn, wir wünschen ihm gute Besserung“, sagt Eisenhardt.

Nach einem überraschend starken Saisonstart steht damit die dritte Niederlage in Folge zu Buche, die Musberger verbleiben vorerst auf Platz drei. Echterdingen rückt dagegen auf den fünften Tabellenrang vor.

Tore: 0:1 Kienzle (21.), 1:1 Kappeler (36.), 1:2 Ajvazi (61.).

