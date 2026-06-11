Fußball-Bezirksliga: „Bonus einer Wahnsinns-Saison“ – SpVgg Aidlingen ist heiß auf die Relegation

Wird der SV Rohrau von der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht? Oder schafft die SpVgg Aidlingen die Rückkehr in die Bezirksliga? Das Relegations-Halbfinale am Samstag um 14 Uhr in Oberjesingen wird darüber erste Antworten liefern. Der Sieger zieht ins entscheidende Finale ein und trifft dort in der kommenden Woche auf den Gewinner der Partie GFV Ermis Metanastis Stuttgart gegen Türkspor Stuttgart.

Einerseits freut sich SVR-Trainer Matthias Mang auf das Wiedersehen mit seinem Gegenüber Tobias Lindner, andererseits stellt er klar, dass die Freundschaft für 90 Minuten ruhen wird. „Wir kennen viele Aidlinger Spieler und haben jede Saison ein Testspiel vereinbart“, erzählt Mang.

Momentum liegt nach Derbysieg auf Seiten der SpVgg Aidlingen

Ende Januar standen sich beide Teams in der Wintervorbereitung gegenüber, der SVR gewann 3:1. „Ich freue mich für die Aidlinger, dass sie die Relegation erreicht haben, aber wir wollen gewinnen“, sagt der Übungsleiter. Er sieht das Momentum auf Seiten des Gegners. „Der Lucky Punch gegen Deufringen hat bei denen eine Euphorie entfacht. Das ist natürlich besser für das Gemüt und vom Kopf her eine andere Ausgangslage.“

Wird die Euphorie der SpVgg Aidlingen nach dem Relegationseinzug zum entscheidenden Vorteil? Foto: Eibner/Carsten Schwering

Deshalb werden die Rohrauer mit „gehörigem Respekt“ dem Gegner begegnen, zumal Mang vermutet, dass sich Lindner einen guten Plan ausdenken wird. „Es wird ein schönes und spannendes Spiel“, meint der Trainer und nimmt seine Schützlinge in die Pflicht. „Ich will die Favoritenrolle nicht von uns wegschieben. Dieser wollen wir gerecht werden, schließlich haben wir vergangene Saison noch Landesliga gespielt.“

SV Rohrau ruft zu selten sein Potenzial ab

Dass es nach dem Abstieg nicht zu einer besseren Platzierung gereicht hat, führt Mang auf die fehlende Konstanz zurück. „Wir haben zu selten über 90 Minuten unser Potenzial abgerufen. Deswegen stehen wir zurecht auf dem Relegationsplatz, auch wenn wir eigentlich eine gute Bezirksliga-Mannschaft haben.“

Die Vorzeichen könnten allerdings besser sein. Alexander Colmsee und Till Tropsch sind im Urlaub und Dennis Gauß heiratet. Tobias Kamm ist genauso wie Oguz Kaya angeschlagen. Letzterer sei „sehr fraglich.“ Dennoch wird eine schlagkräftige Truppe auf das Feld geschickt. „Es gibt keine Ausreden. Die, die da sind, müssen es richten“, betont der Coach. Im Tor wird wieder Lucas Kroker stehen, nachdem Yannick Schuster beim 5:2 in Nufringen sein Abschiedsspiel erhalten hatte.

SpVgg Aidlingen muss sich wieder auf den Fußball konzentrieren

Die SpVgg Aidlingen ist wiederum in der Sondersituation, dass eigentlich niemand so richtig mit einem Einzug in die Relegation gerechnet hatte. „Das war schon ein echtes Highlight am Wochenende“, gibt Trainer Tobias Lindner zu. „Wir haben ordentlich gefeiert – seit Dienstag müssen wir uns aber wieder aufraffen und uns auf Fußball konzentrieren.“

Den SV Rohrau kennt Tobias Lindner gut. „Matze Mang und Björn Holz habe ich selbst elf Jahre lang beim TV Darmsheim trainiert“, schmunzelt er. „Und mit Leuten wie Simon und Tobias Kamm haben die Rohrauer auch echt gute Kicker.“ Seine eigenen Jungs hat das Derby beim FSV Deufringen einige Kraft gekostet. Dazu kommt, dass Peter Steimle im Urlaub und Robin Luithle aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. „Die werden uns natürlich fehlen.“

Auf der anderen Seite konnten sich die Vogelherdler allerdings in den vergangenen Wochen erfolgreich gegen Gegner wie den SV Oberjesingen, den TV Altdorf oder eben den FSV Deufringen zu Wehr setzen, die allesamt lange oben in der Liga mitspielten. An Selbstvertrauen dürfte es den Aidlingern also nicht fehlen. „Auf jeden Fall können wir befreit aufspielen“, sagt Lindner. „Die Relegation ist für uns der Bonus einer Wahnsinns-Saison. Wir nehmen jetzt noch mit, was wir kriegen können.“