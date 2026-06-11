 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. „Bonus einer Wahnsinns-Saison“ – SpVgg Aidlingen ist heiß auf die Relegation

Fußball-Bezirksliga „Bonus einer Wahnsinns-Saison“ – SpVgg Aidlingen ist heiß auf die Relegation

Fußball-Bezirksliga: „Bonus einer Wahnsinns-Saison“ – SpVgg Aidlingen ist heiß auf die Relegation
1
Tim Oehler (re.) und die SpVgg Aidlingen haben sich mit dem Derbysieg beim FSV Deufringen für die Relegation zur Bezirksliga qualifiziert. Foto: Eibner/Carsten Schwering

Während der SV Rohrau im ersten Halbfinale der Relegation zur Fußball-Bezirksliga um den Klassenverbleib kämpft, will die SpVgg Aidlingen aus der Kreisliga A aufsteigen.

Wird der SV Rohrau von der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht? Oder schafft die SpVgg Aidlingen die Rückkehr in die Bezirksliga? Das Relegations-Halbfinale am Samstag um 14 Uhr in Oberjesingen wird darüber erste Antworten liefern. Der Sieger zieht ins entscheidende Finale ein und trifft dort in der kommenden Woche auf den Gewinner der Partie GFV Ermis Metanastis Stuttgart gegen Türkspor Stuttgart.

 

Einerseits freut sich SVR-Trainer Matthias Mang auf das Wiedersehen mit seinem Gegenüber Tobias Lindner, andererseits stellt er klar, dass die Freundschaft für 90 Minuten ruhen wird. „Wir kennen viele Aidlinger Spieler und haben jede Saison ein Testspiel vereinbart“, erzählt Mang.

Momentum liegt nach Derbysieg auf Seiten der SpVgg Aidlingen

Ende Januar standen sich beide Teams in der Wintervorbereitung gegenüber, der SVR gewann 3:1. „Ich freue mich für die Aidlinger, dass sie die Relegation erreicht haben, aber wir wollen gewinnen“, sagt der Übungsleiter. Er sieht das Momentum auf Seiten des Gegners. „Der Lucky Punch gegen Deufringen hat bei denen eine Euphorie entfacht. Das ist natürlich besser für das Gemüt und vom Kopf her eine andere Ausgangslage.“

Wird die Euphorie der SpVgg Aidlingen nach dem Relegationseinzug zum entscheidenden Vorteil? Foto: Eibner/Carsten Schwering

Deshalb werden die Rohrauer mit „gehörigem Respekt“ dem Gegner begegnen, zumal Mang vermutet, dass sich Lindner einen guten Plan ausdenken wird. „Es wird ein schönes und spannendes Spiel“, meint der Trainer und nimmt seine Schützlinge in die Pflicht. „Ich will die Favoritenrolle nicht von uns wegschieben. Dieser wollen wir gerecht werden, schließlich haben wir vergangene Saison noch Landesliga gespielt.“

SV Rohrau ruft zu selten sein Potenzial ab

Dass es nach dem Abstieg nicht zu einer besseren Platzierung gereicht hat, führt Mang auf die fehlende Konstanz zurück. „Wir haben zu selten über 90 Minuten unser Potenzial abgerufen. Deswegen stehen wir zurecht auf dem Relegationsplatz, auch wenn wir eigentlich eine gute Bezirksliga-Mannschaft haben.“

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball SpVgg Holzgerlingen: Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia

Fußball SpVgg Holzgerlingen Schuhe, Bälle und Trikots für Kinder in Gambia

Die Spvgg Holzgerlingen sammelt erneut Sportsachen für Kinder in Gambia. Über eine Fußballschule sollen Bälle, Trikots und Schuhe bald ankommen – mehr Spenden sind gefragt.

Die Vorzeichen könnten allerdings besser sein. Alexander Colmsee und Till Tropsch sind im Urlaub und Dennis Gauß heiratet. Tobias Kamm ist genauso wie Oguz Kaya angeschlagen. Letzterer sei „sehr fraglich.“ Dennoch wird eine schlagkräftige Truppe auf das Feld geschickt. „Es gibt keine Ausreden. Die, die da sind, müssen es richten“, betont der Coach. Im Tor wird wieder Lucas Kroker stehen, nachdem Yannick Schuster beim 5:2 in Nufringen sein Abschiedsspiel erhalten hatte.

SpVgg Aidlingen muss sich wieder auf den Fußball konzentrieren

Die SpVgg Aidlingen ist wiederum in der Sondersituation, dass eigentlich niemand so richtig mit einem Einzug in die Relegation gerechnet hatte. „Das war schon ein echtes Highlight am Wochenende“, gibt Trainer Tobias Lindner zu. „Wir haben ordentlich gefeiert – seit Dienstag müssen wir uns aber wieder aufraffen und uns auf Fußball konzentrieren.“

Den SV Rohrau kennt Tobias Lindner gut. „Matze Mang und Björn Holz habe ich selbst elf Jahre lang beim TV Darmsheim trainiert“, schmunzelt er. „Und mit Leuten wie Simon und Tobias Kamm haben die Rohrauer auch echt gute Kicker.“ Seine eigenen Jungs hat das Derby beim FSV Deufringen einige Kraft gekostet. Dazu kommt, dass Peter Steimle im Urlaub und Robin Luithle aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt ist. „Die werden uns natürlich fehlen.“

Auf der anderen Seite konnten sich die Vogelherdler allerdings in den vergangenen Wochen erfolgreich gegen Gegner wie den SV Oberjesingen, den TV Altdorf oder eben den FSV Deufringen zu Wehr setzen, die allesamt lange oben in der Liga mitspielten. An Selbstvertrauen dürfte es den Aidlingern also nicht fehlen. „Auf jeden Fall können wir befreit aufspielen“, sagt Lindner. „Die Relegation ist für uns der Bonus einer Wahnsinns-Saison. Wir nehmen jetzt noch mit, was wir kriegen können.“

Weitere Themen

Fußball-Kreisliga: Vier Teams, drei Spiele, ein Sieger – das ist die Relegation

Fußball-Kreisliga Vier Teams, drei Spiele, ein Sieger – das ist die Relegation

In der Relegation um einen Platz in der Kreisliga A, Staffel III, treten der SV Magstadt, die SpVgg Weil II, der KSC Sindelfingen und die SF Kayh an. Wer setzt sich am Ende durch?
Von Jenny Schwartz
Leichtathletik: Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet

Leichtathletik Holzerglinger Waldtrail: Mehr als 1000 Teilnehmer erwartet

Der Holzerglinger Waldtrail an diesem Samstag ist die dritte Station der Schönbuch-Cup Laufserie. Im Feld der Frauen und Männer gibt es jeweils klare Favoriten.
Von Holger Schmidt
Fußball in Weil im Schönbuch: „Fühle mich richtig wohl“ – Warum Valerie Mühmel im Männerteam mitspielt

Fußball in Weil im Schönbuch „Fühle mich richtig wohl“ – Warum Valerie Mühmel im Männerteam mitspielt

Die 24-Jährige Valerie Mühmel hat sich für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden. Seit der vergangenen Saison ist sie Teil der zweiten Männermannschaft der SpVgg Weil im Schönbuch.
Von Maximilian Schöbel
Handball-Verbandsliga: Erstes Anschwitzen bei der SG H2Ku Herrenberg

Handball-Verbandsliga Erstes Anschwitzen bei der SG H2Ku Herrenberg

Nach dem Abstieg aus der Handball-Oberliga nimmt die SG H2Ku Herrenberg eine Klasse tiefer einen neuen Anlauf. Mit dabei ist auch ein neuer Cheftrainer.
Von Peter Gebhardt
Hallenradsport: Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur

Hallenradsport Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur

Das Kunstrad-Duo Julia Hämmerli und Patrick Tisch und hat bei der Hallenrad-EM Silber gewonnen. Bronze gab es derweil für zwei Radballer des RV Gärtringen.
Von Wilfried Schwarz
Fußball TSV Hildrizhausen: Vor 20 Jahren: ein Verbandsliga-Aufstieg, der verbindet

Fußball TSV Hildrizhausen Vor 20 Jahren: ein Verbandsliga-Aufstieg, der verbindet

Mehrere Ex-Kicker des TSV Hildrizhausen erinnerten sich im Nostalgie-Treffen an den Verbandsliga-Aufstieg 2006. Für den Vorsitzenden Helmut Hörmann ging damals ein Traum in Erfüllung.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Türk SV Herrenberg belohnt sich für herausragende Saison

Fußball-Kreisliga A, Staffel III Türk SV Herrenberg belohnt sich für herausragende Saison

Der Türk SV Herrenberg hat bereits im April die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, klargemacht. Doch eine Selbstverständlichkeit ist dieser Erfolg nicht.
Von Jenny Schwartz
Faustball 2. Bundesliga Süd: Zwei Fünf-Satz-Krimis vor eigenem Publikum

Faustball 2. Bundesliga Süd Zwei Fünf-Satz-Krimis vor eigenem Publikum

Der TSV Grafenau erlebt in der 2. Faustball-Bundesliga Süd einen Heimspieltag mit zwei Partien über fünf Sätze. Ein Comeback auf Seiten der Gastgeber sorgt dabei für Jubel.
Von Albert Kraushaar
Leichtathletik: Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly mit starken Zeiten

Leichtathletik Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly mit starken Zeiten

Bei der Gala in Regensburg zeigen die Leichtathleten aus dem Kreis starke Leistungen. In Osterode trumpfen derweil die Kugelstoßer des VfL Sindelfingen auf.
Von Holger Schmidt
Judo Deutsche Meisterschaft: Aylin Mill klettert wieder aufs Treppchen

Judo Deutsche Meisterschaft Aylin Mill klettert wieder aufs Treppchen

Bei den Deutschen Meisterschaften der Judoka hat sich Aylin Mill den Vizetitel im Schwergewicht geholt. „Das ist ein sehr cooles Gefühl“, sagt die Athletin vom VfL Sindelfingen.
Von Wilfried Vilz
Weitere Artikel zu Bezirksliga Relegation Halbfinale
 
 