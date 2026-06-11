„Bonus einer Wahnsinns-Saison“ – SpVgg Aidlingen ist heiß auf die Relegation
Fußball-Bezirksliga„Bonus einer Wahnsinns-Saison“ – SpVgg Aidlingen ist heiß auf die Relegation
11.06.2026 - 11:44 Uhr
Während der SV Rohrau im ersten Halbfinale der Relegation zur Fußball-Bezirksliga um den Klassenverbleib kämpft, will die SpVgg Aidlingen aus der Kreisliga A aufsteigen.
Jenny Schwartz und Jürgen Renner
11.06.2026 - 11:44 Uhr
Wird der SV Rohrau von der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht? Oder schafft die SpVgg Aidlingen die Rückkehr in die Bezirksliga? Das Relegations-Halbfinale am Samstag um 14 Uhr in Oberjesingen wird darüber erste Antworten liefern. Der Sieger zieht ins entscheidende Finale ein und trifft dort in der kommenden Woche auf den Gewinner der Partie GFV Ermis Metanastis Stuttgart gegen Türkspor Stuttgart.