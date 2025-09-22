Fußball-Bezirksliga: Büsnauer „Sahnetag“ und Torhüter-Rauswurf beim gestürzten Spitzenreiter

Ein aus dem Kader geworfener Torhüter, zwei rote Karten wegen Zuschauerbeleidigung und eine Tabelle, die auf dem Kopf zu stehen scheint – nach dem vierten Spieltag dieser Saison präsentiert sich die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen weiter als Wundertüte. So ist der vermeintliche Titelfavorit Spvgg Holzgerlingen nun Letzter, während von der Spitze zwei krasse Außenseiter grüßen. Jene, der letztjährige Beinahe-Absteiger TSV Musberg sowie der Klassenneuling TSV Jahn Büsnau, sind denn auch die am meisten strahlenden Gewinner des Sonntags.