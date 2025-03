Der SV Leonberg/Eltingen lässt der abstiegsgefährdeten Spvgg Renningen beim 5:0-Heimerfolg in der Bezirksliga keine Chance. Der TSV Merklingen unterliegt Germania Bietigheim knapp mit 0:1.

Henning Maak 17.03.2025 - 14:30 Uhr

Der SV Leonberg/Eltingen hat in der Fußball-Bezirksliga im Aufstiegskampf weiterhin alle Trümpfe in der eigenen Hand. Die Mannschaft von Trainer Robert Gitschier setzte sich in einem sehr einseitigen Derby gegen den Aufsteiger Spvgg Renningen mit 5:0 (2:0) durch und bleibt – mit einem Nachholspiel beim TSV Nussdorf noch in der Hinterhand – mit einem Zähler Vorsprung vor dem TV Aldingen und Germania Bietigheim auf dem Platz an der Sonne. „Jetzt haben wir Blut geleckt und wollen natürlich so lange wie möglich da oben bleiben“, gab SV-Trainer Gitschier ganz unumwunden als Motto für die nächsten Spiele aus.