Fußball – Bezirksliga: „Den Lucky Punch ausgepackt“ – Berkheim siegt 3:2 in Weilheim

Die Nachspielzeit lief, die Spannung war greifbar – dann kam der Moment der Erlösung. Kurz vor dem Abpfiff sicherte Dominic Spohn dem TSV Berkheim den 3:2 (0:0)-Sieg beim Vierten TSV Weilheim im vorgezogenen Fußball-Bezirksliga-Spiel. Sekunden später lagen sich Spieler und Trainer in den Armen.

„Big-Point im Abstiegskampf“ „Es sind, glaube ich, 30 Leute zum Jubeln auf den Platz gestürmt. Es war ein Big-Point, um in eine bessere Ausgangslage zu kommen. Die Situation bleibt aber dieselbe und es ist für uns noch ein langer, harter Weg“, sagte Berkheims Coach Patrick Bauer. Die Berkheimer sprangen durch den Erfolg vorerst auf Rang 14 mit nun 14 Punkten – und sind damit punktgleich mit Türkspor Nürtingen auf dem Abstiegsrelegationsplatz 13. Auch Berkheims Abteilungsleiter Uwe Willinger sprach daher von einem „Big-Point im Abstiegskampf, der uns ein gutes Gefühl gibt“.

Bis zur Pause war die Partie ausgeglichen, wobei laut Coach Bauer „die Weilheimer bessere Phase hatten. Wir kamen auf dem kleinen Kunstrasen aber gut klar und unser Mittelfeldpressing hat geklappt“. Nach der Pause schlugen aber die Weilheimer zu und erzielten durch Alperen Emre Karaceylan die Führung (51.). Die Berkheimer ließen die Köpfe aber nicht hängen, egalisierten in der 77. Minute durch Alejandro Bartmann das Ergebnis und gingen vier Minuten vor Schluss durch einen Strafstoßtreffer von Sebastian Franken mit 2:1 in Führung. In der Schlussphase wurde es laut Bauer dann noch einmal „wild, aber dieses Mal haben wir den Lucky Punch ausgepackt“. Pascal Amekpo traf zum 2:2 für die Weilheimer in der 88. Minute, ehe Spohn in der Nachspielzeit (90.+3) die Berkheimer zum Jubeln brachte.

Umkämpfte Schlussphase