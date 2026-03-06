Fußball – Bezirksliga „Den Lucky Punch ausgepackt“ – Berkheim siegt 3:2 in Weilheim
Dominic Spohn schießt den Fußball-Bezirksligisten TSV Berkheim in der 93. Minute zum 3:2-Sieg beim TSV Weilheim – und zu einem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.
Die Nachspielzeit lief, die Spannung war greifbar – dann kam der Moment der Erlösung. Kurz vor dem Abpfiff sicherte Dominic Spohn dem TSV Berkheim den 3:2 (0:0)-Sieg beim Vierten TSV Weilheim im vorgezogenen Fußball-Bezirksliga-Spiel. Sekunden später lagen sich Spieler und Trainer in den Armen.