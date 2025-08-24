 
  6. Denkendorf zittert sich zum Start-Sieg

Fußball – Bezirksliga Denkendorf zittert sich zum Start-Sieg

Fußball – Bezirksliga: Denkendorf zittert sich zum Start-Sieg
1
Torschütze Steffen Zahner (rechts) kann auch Zweikampf. Foto: Michael Treutner

Der Bezirksliga-Aufsteiger siegt gegen den FV Vorwärts Faurndau mit 2:1.

Nach dem Abpfiff atmeten die heimischen Fans, die wie immer zahlreich gekommen waren, auf und auch Trainer Hendrik s Gil war erleichtert: „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, auch wenn wir ein Spiel mit Höhen und Tiefen gezeigt haben“, war seine erste Reaktion auf den 2:1 (2:0)-Sieg des Fußball-Bezirksligisten TSV Denkendorf zum Saisonauftakt gegen den FV Vorwärts Faurndau. „Wir hatten auf Grund der Relegationsspiele nur eine kurze Pause, aber meine Mannschaft war trotzdem hoch motiviert. Insofern war es ein gelungener Start“, ergänzte der Coach des Aufsteigers.

 

Die Denkendorfer begannen stark und hatten von Beginn an den Gegner im Griff. Sie spielten druckvoll nach vorne, das Kurzpassspiel funktionierte. Zudem machten sie mit langen Pässen das Spiel breit und bereiteten so der Abwehr der Faurdauer große Probleme. Wenn es dann im Abschluss auch noch so gut geklappt hätte wie beim Passspiel, wären in den ersten 20 Minuten schon einige Tore möglich gewesen. So dauerte es bis zur 29 Minute, als das bis dahin verdiente 1:0 fiel: Steffen Zahner versenkte den Ball nach einem sehenswerten Pass von links unhaltbar für Faurndaus Keeper Ruben Olmo Godoy.

Nun war es nicht so, dass die Gäste aus Faurndau nur verteidigen mussten. Hin und wieder stürmten auch sie und hatten Chancen. So überspielten sie kurz nachdem das 1:0 gefallen war den Denkendorfer Torwart Malte Klein, der sich zu weit vor sein Tor gewagt hatte. Der Ball ging jedoch vorbei. Aber die Denkendorfer dominiertem weiter und machte Druck. In der 34. Minute wurde Keeper Gordy ausgespielt und Niko Deuschle versenkte das Spielgerät im leeren Tor zum 2:0. Kurz vor Ende der ersten Hälfte dann noch ein Schockmoment für Denkendorf: Wieder stand Keeper Klein zu weit vor dem Tor, wurde mit einem hohen Ball überspielt. Doch diesmal rettete der Pfosten. „Wir waren in der ersten Hälfte so überlegen, wir hätten noch mindestens ein Tor mehr machen müssen. Das wäre gut für die zweite Hälfte gewesen,“ sagte Gil.

Wechselkontingent erschöpft

Denn in der zweiten Hälfte zeigten die Denkendorfer eine deutlich schwächere Leistung als vor der Pause. Was die Mannschaft in der ersten Hälfte so erfolgreich gemacht hatte, funktionierte plötzlich nicht mehr. Es haperte am Zusammenspiel, es gab viele Fehlpässe und man merkte einigen Spielern die Müdigkeit an. Coach Gil versuchte dem mit Auswechslungen entgegen zu wirken, was aber nur bedingt gelang. Faurndau wurde immer stärker und dominierte ab der 70. Minute. So war es auch nicht verwunderlich, dass Tom Janik nach einem sehenswerten Angriff den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte (78.). Nochmals reagierte Gil und schickte drei frische Spieler aufs Feld. Der Ausgleich war in dieser Phase des Spiels deutlich näher als die erneute Führung der Denkendorfer. Als die Denkendorfer in den letzten sechs Minuten dann ein Mann weniger waren, da ein verletzter Spieler auf Grund der bereits getätigten fünf Auswechselungen nicht ersetzt werden durfte, brannte es vor dem Denkendorfer Tor richtig – bis der Schlusspfiff den Neu-Bezirksligisten erlöste.

TSV Denkendorf: Klein; Srsa, Dunz, Zhegrova (63. Eder), Zahner, Deuschle (72. Ipek), Kaptelli (82. Wörthmann), Nicastro, Lleshaj (87. Tierfelder), Natsis, Müller.

FV Vorwärts Faurndau: Godoy, de Giulio, Dogan, Mayer (46. Janik), Rink (46. Er), Nehir (75. Mart), Nicolosi, Becker, Maglio, Pepe.

Schiedsrichter: Klaus Schwarz (Lorch).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Zahner (29.), 2:0 Deuschle (34.) 2:1 Janik (78.).

Beste Spieler: Deuschle, Srsa, Zahner / de Giulio, Janik.

Von Horst Reutter
