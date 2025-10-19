 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Der FC Marbach punktet weiter

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach punktet weiter

Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach punktet weiter
1
Besnik Rrusta (links) erzielte die Führung für den FC Marbach. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Fußball-Bezirksligist setzt seinen Erfolgslauf fort und holt ein Remis gegen den FV Löchgau II. Kurz nach dem Beinahe-Ausgleich kassiert der FC Marbach das Gegentor.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Der FC Marbach hat dort weitergemacht, wo er in der vergangenen Woche aufgehört hat: Nach einem starken Spiel trennt sich der Fußball-Bezirksligist vom FV Löchgau II mit 1:1.

 

Die Marbacher kamen gut in die Partie und erzielten bereits nach 14 Minuten die 1:0-Führung. Nach einer Passstaffete stand Besnik Rrusta frei vor dem gegnerischen Torhüter und erzielte die Führung für die Gastgeber.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: Die Offensive des SV Kornwestheim fehlt merklich

Fußball-Bezirksliga Die Offensive des SV Kornwestheim fehlt merklich

Der Fußball-Bezirksligist beklagt den Ausfall mehrerer Kreativspieler und kommt beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II nicht über ein 0:0 hinaus.

Auch nach der Pause war der FC Marbach gut in der Partie und hätte beinahe durch Christian Benz auf 2:0 erhöht, doch Gästekeeper Tim Reimer parierte stark. Direkt im Gegenzug bekamen die Marbacher einen Freistoß aus aussichtsreicher Position gegen sich. Christopher Meyer konnte den direkt ausgeführten Schuss noch abwehren, beim Nachschuss von Felix Koppe war er jedoch machtlos.

Damit sammelte der FC Marbach den zehnten Punkt in den vergangenen fünf Spielen und behauptet damit den sechsten Tabellenplatz. „Wir sind aktuell super zufrieden. Die Jungs setzen das, was wir von ihnen wollen überragend um“, sagt der Trainer Steffen Leibold, der mit dem Unentschieden gegen den ambitionierten Aufsteiger ebenfalls sehr glücklich ist.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville macht einen weiteren Schritt

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville macht einen weiteren Schritt

Der SV Pattonville gewinnt das wichtige Kellerduell gegen TASV Hessigheim mit 2:1. Eine Problemzone wird mittlerweile zum Trumpf.
Von Marius Gschwendtner
Handball-3. Liga: Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Handball-3. Liga Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim unterliegt im Drittliga-Derby gegen den TV Bittenfeld II knapp mit 32:34 (15:17).
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Handball-3. Liga Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal kassieren beim TuS Schutterwald eine deutliche 24:42 (13:18)-Auswärtsniederlage.
Von Melanie Bürkle
Regionalliga Südwest: Das Gesicht des Traumstarts ist zurück

Regionalliga Südwest Das Gesicht des Traumstarts ist zurück

Sich ausruhen auf dem Geleisteten war noch nie das Ding von Freibergs Mittelfeldspieler Marius Köhl. Vor dem Topspiel bei Steinbach Haiger fordert er mehr Mut und Wille.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Nach der sechsten Niederlage in dieser Saison gehen der Fußball-Bezirksligist und der Coach nach nur zehn Monaten getrennte Wege. Die drei Nachfolger bleiben nur übergangsweise.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Verbandsliga: Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Handball-Verbandsliga Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Die SG Schozach-Bottwartal II entscheidet das Verbandsliga-Derby der Frauen gegen die Habo SG mit 34:27 (15:11) für sich.
Von Melanie Bürkle
Handball: Habo SG, Team Neckar: Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden

Handball: Habo SG, Team Neckar Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden

Die Männer der Habo SG und vom Team Neckar unterliegen in St. Leon-Rot und Wiesloch.
Von Melanie Bürlke
Handball-3. Liga: SV Kornwestheim: Gegner verlangt den Lurchis alles ab – doch die gewinnen trotzdem

Handball-3. Liga: SV Kornwestheim Gegner verlangt den Lurchis alles ab – doch die gewinnen trotzdem

Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim ringen die HG Oftersheim/Schwetzingen in einem wahren Geduldsspiel mit 33:28 (17:14) nieder. Der Spielmacher glänzt trotz Verletzung.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

Handball-3. Liga Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal müssen sich beim TSV  Ismaning mit einem Punkt zufrieden geben. Der Aufsteiger verteidigt hartnäckig.
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Handball-Oberliga Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Den Oberliga-Männern der SG Schozach-Bottwartal gelingt in Bönnigheim eine Aufholjagd – gewinnen aber dennoch nicht.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Marbach am Neckar Bezirksliga
 