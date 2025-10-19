Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach punktet weiter
Der Fußball-Bezirksligist setzt seinen Erfolgslauf fort und holt ein Remis gegen den FV Löchgau II. Kurz nach dem Beinahe-Ausgleich kassiert der FC Marbach das Gegentor.
Der FC Marbach hat dort weitergemacht, wo er in der vergangenen Woche aufgehört hat: Nach einem starken Spiel trennt sich der Fußball-Bezirksligist vom FV Löchgau II mit 1:1.