Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach punktet weiter

Der FC Marbach hat dort weitergemacht, wo er in der vergangenen Woche aufgehört hat: Nach einem starken Spiel trennt sich der Fußball-Bezirksligist vom FV Löchgau II mit 1:1.

Die Marbacher kamen gut in die Partie und erzielten bereits nach 14 Minuten die 1:0-Führung. Nach einer Passstaffete stand Besnik Rrusta frei vor dem gegnerischen Torhüter und erzielte die Führung für die Gastgeber.

Auch nach der Pause war der FC Marbach gut in der Partie und hätte beinahe durch Christian Benz auf 2:0 erhöht, doch Gästekeeper Tim Reimer parierte stark. Direkt im Gegenzug bekamen die Marbacher einen Freistoß aus aussichtsreicher Position gegen sich. Christopher Meyer konnte den direkt ausgeführten Schuss noch abwehren, beim Nachschuss von Felix Koppe war er jedoch machtlos.

Damit sammelte der FC Marbach den zehnten Punkt in den vergangenen fünf Spielen und behauptet damit den sechsten Tabellenplatz. „Wir sind aktuell super zufrieden. Die Jungs setzen das, was wir von ihnen wollen überragend um“, sagt der Trainer Steffen Leibold, der mit dem Unentschieden gegen den ambitionierten Aufsteiger ebenfalls sehr glücklich ist.